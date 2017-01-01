Кубок України. «Будівельник» та «Хімік-2» проходять в 1/4 стадію змагань

Відбулися другі матчі за путівку в 1/4 фіналу Кубка України

«Будівельник» - «Динамо-Одеса» Генрі Дугат відкрив лік очкам у матчі власною три очковою спробою на старті зустрічі, проте практично відразу капітан динамівців Олександр Прокопенко відповів влучними двома балами. Після цього одесити все ж дозволили киянам зробити свою перевагу дещо комфортнішою. Як результат – 23:13



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Відбулися другі матчі за путівку в 1/4 фіналу Кубка України

«Будівельник» - «Динамо-Одеса»

Генрі Дугат відкрив лік очкам у матчі власною три очковою спробою на старті зустрічі, проте практично відразу капітан динамівців Олександр Прокопенко відповів влучними двома балами. Після цього одесити все ж дозволили киянам зробити свою перевагу дещо комфортнішою. Як результат – 23:13 на користь «Будівельника» після першої десятихвилинки.

В другій чверті підопічні Олега Юшкіна зуміли дещо змінити хід гри, дозволивши супернику забити за чверть лише 8 балів. А в кінцівці періоду одесити і взагалі реалізували чудовий момент, коли за 4 секунди до кінця першої чверті все той же капітан Олександр Прокопенко відзначився двома з фолом після ефектного проходу під кільце. 31:24.

В другій половині столичний клуб почав діяти дещо активніше. Гравці Володимира Коваля нарешті знайшли свій кидок і після цього киян вже було не зупинити. Після третьої чверті перевага господарів паркету складала вже 22 бали, а закінчився матч за рахунку 90:53 для «Будівельника».

«Хімік-2» - «Маріуполь»

«Хімік» почав гру з ривка 5:0, який дещо дезорієнтував супеника, та надалі диктував свої умови, як у першій так і в другій десятихвилинках матчу. Гравці з Южного краще кидали з-за дуги та підбирали. Як результат - 51:27. Вже за першу половину матчу южненці зуміли практично повністю скоротити відставання в рахунку за сумою двох матчів.

В другій половині матчу малюнок гри практично не змінився – «Хімік» продовжив домінувати на паркеті та вже дуже скоро зумів вийти вперед у рахунку за сумою двох матчів. Про це інформує Федерація баскетболу України.

Гравці з Маріуполя ввімкнулися дуже пізно: лише в останній чверті команда гостей зуміла нав’язати боротьбу супернику, проте, цього було замало. «Хімік-2» святкує перемогу та проходить до наступної стадії змагань.

Кубок України з баскетболу

1/8 фіналу

«Будівельник» - «Динамо-Одеса» - 90:53 ( 23:13, 8:11, 27:12, 32:17)

«Хімік-2» - «Маріуполь» - 96:65 (30:18, 21:9, 21:13, 24:25)