Кубок України. «Маріуполь» став першим півфіналістом
- Вчора, 19:04
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Розсилка
В 1/4 фіналу підопічні Севідова в гостях переграли «Ворсклу»
У середу, 29 листопада, відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубка України. У першому матчі програми «Ворскла» в Полтаві приймала «Маріуполь». Ці команди грали минулого тижня в Прем'єр-лізі і тоді на виїзді перемогла «Ворскла» (1:0), забивши гол у меншості.
Для господарів поля все починалося доволі добре, адже на 13-й хвилині матчу рахунок відкрив Кулач. Втім, через 12 хвилин паритет відновив Борячук.
Надалі команди показували доволі рівну гру, однак останнє слово цього разу залишилося за гостями з «Маріуполя». На 77-й хвилині класний гол п'ятою забив Тищенко. Більше рахунок у матчі не змінювався, а «Маріуполь» став першим півфіналістом Кубка України поточного сезону.
Кубок України з футболу
1/4 фіналу
«Ворскла» (Полтава) - «Маріуполь» 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - Кулач (13), 1:1 - Борячук (25), 1:2 - Тищенко (77)
«Ворскла»: Шуст, Даллку, Кобахідзе (Ребенок, 64), Кравченко (Коломоєць 81), Матвієнко, Одарюк (Кадимян 73), Чеснаков, Шарпар, Кулач, Скляр, Пердута
«Маріуполь»: Худжамов, Вакуленко, Болбат, Борячук, Білий, Танковський, Насонов, Тотовицький (Фомін 89), Тищенко, Чурко (Кірюханцев 83), Мишньов (Неплях 76)
Попередження: Тотовицький (49), Чурко (59)