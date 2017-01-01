Кубок України. Перша команда «Хіміка» не залишила шансів своїм дублерам

Другий матч 1/4 фіналу перетворюється на формальність

Перша команда «Хіміка» переконливо перемогла другий склад у першому матчі 1/4 фіналу Кубку України – 97:62. Попри стереотипним очікуванням поєдинок не став відвертим побиттям старшими одноклубниками молодших, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. З перших секунд гравці другого складу активно відповідали на тиск з



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Фото ФБУ

Другий матч 1/4 фіналу перетворюється на формальність

Перша команда «Хіміка» переконливо перемогла другий склад у першому матчі 1/4 фіналу Кубку України – 97:62.

Попри стереотипним очікуванням поєдинок не став відвертим побиттям старшими одноклубниками молодших, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

З перших секунд гравці другого складу активно відповідали на тиск з боку основної команди. У підсумку перша команда за стартову чверть здобула лише два очки переваги.

Наступну 10-хвилинку молодші знову почали влучним. Подальша боротьба розгорталася за схожим на першу чверть сценарієм. Перша команда, попри намагання, більше шести очок переваги не змогла здобути. На велику перерву різниця у рахунку становила лише чотири очки.

Та по перерві ситуація змінилася. Основна команда клубу таки захопила ініціативу. Більш досвідчені гравці основної команди продовжували збільшувати тиск. Молодшим суперникам моментами вже не вистачало сил. Тому перед четвертою чвертю основний склад «Хіміка» мав уже 16 очок переваги.

У заключній чверті перша команда на досвіді впевнено довела зустріч до переконливої перемоги. Другий поєдинок у цій парі має відбутися у січні.

Кубок України з баскетболу

Чоловіки

1/4 фіналу

«Хімік-2» – «Хімік» – 62:97 (18:20, 26:28, 15:27, 3:22)