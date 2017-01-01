Кубок України. «Маріуполь» вибив «Ворсклу» , «Десна програла «Динамо». Інші матчі
- Вчора, 21:15
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Розсилка
29 листопада відбуваються чвертьфінальні матчі Кубка України з футболу
У середу, 29 листопада, відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубка України.
Кубок України з футболу
1/4 фіналу
«Ворскла» (Полтава) - «Маріуполь» 1:2 (2-й тайм)
Голи: 1:0 - Кулач (13), 1:1 - Борячук (25), 1:2 - Тищенко (77)
«Ворскла»: Шуст, Даллку, Кобахідзе (Ребенок, 64), Кравченко (Коломоєць 81), Матвієнко, Одарюк (Кадимян 73), Чеснаков, Шарпар, Кулач, Скляр, Пердута
«Маріуполь»: Худжамов, Вакуленко, Болбат, Борячук, Білий, Танковський, Насонов, Тотовицький (Фомін 89), Тищенко, Чурко (Кірюханцев 83), Мишньов (Неплях 76)
Попередження: Тотовицький (49), Чурко (59)
«Десна» (Чернігів) - «Динамо» (Київ) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Гармаш (7), 0:2 - Русин (90+3)
«Десна»: Махновський, Мостовий, Парцванія, Мельник, Братков, Чорноморець (Кирієнко 85), Коберідзе, Чепурненко, Олійник (Картушов 69), Арвеладзе (Волков 80) - Філіппов
«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Пантич, Кадар, Піварич, Шепелєв, Гармаш, Шапаренко (Корзун 90+3), Буяльський, Мораєс (Русин 84), Мбокані (Бесєдін 66)
ФК «Львів» - СК «Дніпро-1» 1:2 (дч)
Голи: 1:0 - Кисленко (23), 1:1 - Сніжко (75), 1:2 - Поплавка (117)
«Шахтар» (Донецьк) - «Верес» (Рівне) 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Феррейра (7), 2:0 - Бернард (45), 3:0 - Марлос (63), 4:0 - Бланко-Лещук (83)
«Шахтар»: П'ятов, Петряк, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Фред (Алан Патрік, 66), Степаненко, Марлос, Коваленко, Бернард (Дентіньо, 60), Феррейра (Бланко-Лещук, 72)
«Верес»: Когут, Западня, Адамюк, Скотаренко, Сімінін (Кобін, 46), Кучеров, Карасюк (Морозенко, 46), Пасич, Котляр, Капаррос (Степанюк, 65), Палагнюк
Попередження: Западня (27), Хочолава (50), Петряк (54), Фред (59), Степаненко (78), Пасич (90+2)