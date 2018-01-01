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    Кубок України з баскетболу. «Будівельник» та «БІПА-Одеса» вийшли у Фінал чотирьох

    «Черкаські Мавпи» та «Дніпро» залишили турнір
    У четвер, 25 січня, відбулося два матчі чвертьфіналу Кубка України з баскетболу. Так, «Будівельник» у другому матчі переграв «Дніпро». Також у Фінал чотирьох вийшла «БІПА», яка хоч і програла в другому матчі чвертьфіналу «Черкаським Мавпам», втім за рахунок кращої різниці пройшла у Фінал чотирьох.
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    Фото з матчу БІПА - Черкаські Мавпи. Фото: ФБУ
    Фото з матчу БІПА - Черкаські Мавпи. Фото: ФБУ

    «Черкаські Мавпи» та «Дніпро» залишили турнір

    У четвер, 25 січня, відбулося два матчі чвертьфіналу Кубка України з баскетболу.

    Так, «Будівельник» у другому матчі переграв «Дніпро».

    Також у Фінал чотирьох вийшла «БІПА», яка хоч і програла в другому матчі чвертьфіналу «Черкаським Мавпам», втім за рахунок кращої різниці пройшла у Фінал чотирьох.

    Кубок України з баскетболу

    1/4 фіналу

    «Дніпро» - «Будівельник» 83:94 (21:22,17:35,22:18,23:19)

    Перша гра 89:62

    «Дніпро»: Тимофеєнко (22), Глєбов (17 + 6 підбирань)

    «Будівельник»: Дугат (20 + 9 підбирань), Крутоус (17), Місяць (13)

    «БІПА-Одеса» – «Черкаські Мавпи» 78:79

    Перша гра 91:87

    «БІПА»: Танкслі (19), Артамонов (16), Нофлет (14)

    «Черкаські Мавпи»: Кобець (14)

    Кубок України баскетбол
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