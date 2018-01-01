Кубок України з баскетболу. «Будівельник» та «БІПА-Одеса» вийшли у Фінал чотирьох

«Черкаські Мавпи» та «Дніпро» залишили турнір

У четвер, 25 січня, відбулося два матчі чвертьфіналу Кубка України з баскетболу. Так, «Будівельник» у другому матчі переграв «Дніпро». Також у Фінал чотирьох вийшла «БІПА», яка хоч і програла в другому матчі чвертьфіналу «Черкаським Мавпам», втім за рахунок кращої різниці пройшла у Фінал чотирьох.