Кубок України з баскетболу. «Будівельник» та «БІПА-Одеса» вийшли у Фінал чотирьох
- Сьогодні, 21:38
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Фото з матчу БІПА - Черкаські Мавпи. Фото: ФБУ
«Черкаські Мавпи» та «Дніпро» залишили турнір
У четвер, 25 січня, відбулося два матчі чвертьфіналу Кубка України з баскетболу.
Так, «Будівельник» у другому матчі переграв «Дніпро».
Також у Фінал чотирьох вийшла «БІПА», яка хоч і програла в другому матчі чвертьфіналу «Черкаським Мавпам», втім за рахунок кращої різниці пройшла у Фінал чотирьох.
Кубок України з баскетболу
1/4 фіналу
«Дніпро» - «Будівельник» 83:94 (21:22,17:35,22:18,23:19)
Перша гра 89:62
«Дніпро»: Тимофеєнко (22), Глєбов (17 + 6 підбирань)
«Будівельник»: Дугат (20 + 9 підбирань), Крутоус (17), Місяць (13)
«БІПА-Одеса» – «Черкаські Мавпи» 78:79
Перша гра 91:87
«БІПА»: Танкслі (19), Артамонов (16), Нофлет (14)
«Черкаські Мавпи»: Кобець (14)