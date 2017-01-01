Кубок України з баскетболу. «Черкаські Мавпи» програли «БІПІ» у першому матчі чвертьфіналу

«БІПА» на останніх секундах вирвала перемогу у «Черкаських Мавп»

Обидва колективи стартували з розвідки, про що свідчило те, що за перші п’ять хвилин матчу команди на двох набрали лише шість пунктів. Після цього трохи з кращим відсотком реалізації почали атакувати гості з півдня країни, що дозволило останнім захопити лідерство у матчі та зберегти його і до закінчення четверті, інформує офіційний сайт



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Фото ФБУ

«БІПА» на останніх секундах вирвала перемогу у «Черкаських Мавп»

Обидва колективи стартували з розвідки, про що свідчило те, що за перші п’ять хвилин матчу команди на двох набрали лише шість пунктів.

Після цього трохи з кращим відсотком реалізації почали атакувати гості з півдня країни, що дозволило останнім захопити лідерство у матчі та зберегти його і до закінчення четверті, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У другому періоді «Черкаські Мавпи» зуміли дещо перебудувати свою гру та майже відразу після старту десятихвилинки захопили лідерство.

Результативністю у господарів відрізнялися гравець збірної України 3х3 Дмитро Липовцев, який допомагав команді на під обома кільцями, та Шахід Девіс, який атакував кільце суперника абсолютно безпомилково.

Завершилася ж чверть за рахунку 47:39 для господарів паркету.

У третій десятихвилинці обидві команди показали рівну гру: у черкасців продовжував феєрити Шахід Девіс, «БІПУ» ж за собою вів Ефіанаї Танкслі.

На заключну десятихвилинку команди вийшли за переваги господарів, проте підопічні Олега Юшкіна зуміли здійснити фінальний ривок: переломити хід зустрічі та вийти вперед наприкінці зустрічі. Ефектну ж крапку у матчі своїм данком поставив Танкслі, який і встановив остаточний рахунок гри: 87:91 для одеситів.

Матч-відповідь відбудеться в Одесі 25 січня.

Кубок України з баскетболу

Матч 1/4 фіналу

«Черкаські Мавпи» – «БІПА-Одеса» – 87:91 ( 13:16, 34:23, 19:19, 21:33)