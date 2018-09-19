Кубок України з футболу. Визначено розклад матчів третього попереднього етапу
-
Розсилка
Матчі відбудуться 25 та 26 вересня відповідно
Визначено дату, час та місце проведення матчів третього попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу сезону-2018/2019.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Кубок України з футболу
25.09.2018
«Суми» (Суми) — «Карпати» (Львів). Суми, вул. Гагаріна, 9. Стадіон «Ювілейний». 18.30.
26.09.2018
«Нива» (Вінниця) — «Гірник» (Кривий Ріг). Вінниця, вул. Замостянська, 16. Центральний міський стадіон. 16.00.
«Калуш» (Калуш) — «Металіст 1925» (Харків). Калуш, вул. Чорновола, 103. Стадіон «Хімік». 16.00.
«Металург» (Запоріжжя)/«Дніпро-1» (Дніпро) — «Волинь» (Луцьк). Буде визначено після матчу 20.09.2018.
«Зірка» (Кропивницький) — «Олімпік» (Донецьк). Кропивницький, вул. Гагаріна, 1а. Стадіон «Зірка». 17.00.
«Чорноморець» (Одеса) — «Олександрія» (Олександрія). Одеса, вул. Маразлієвська, 1/20. Стадіон «Чорноморець». 19.00.
«Черкащина-Академія» (Білозір’я) — «Арсенал-Київ» (Київ). Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозір'я, вул. Незалежності, 241б. Стадіон «Зоря». 17.00.
«Мир» (Горностаївка) — «Інгулець» (Петрове). Херсонська обл., с. Горностаївка, вул. Доброскока. Стадіон «Затис». 15.30.
«Минай» (Ужгород) — «Миколаїв» (Миколаїв). Закарпатьска обл., с. Минай, пл. Народна, 78. Стадіон «Минай». 17.00.
«Кристал» (Херсон) — «Десна» (Чернігів). Херсон, вул. Лютеранська, 3. Стадіон «Кристал». 15.00.