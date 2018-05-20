Кубок України з футзалу серед жінок виграла київська команда «IMS-НУХТ»
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У фіналі киянки обіграли «Теслу»
Столичні футзалістки оформили «золотий дубль», обігравши у фіналі харківську «Теслу».
У харківському палаці спорту «Локомотив» відбувся фінал Кубку України з футзалу серед жінок.
У драматичному матчі київська команда «IMS-НУХТ» у серії пенальті обіграла місцеву «Теслу», інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Основний час завершився з рахунком 4:4, причому киянки зрівняли рахунок за три хвилини до завершення.
Потім у серії пенальті вони реалізували всі спроби, тоді як господарки одного разу помилилися.
Таким чином, футзалістки «IMS-НУХТ» оформили «золотий дубль», вигравши і чемпіонат України, і Кубок.
Кубок України з футзалу
Жінки
Фінал
«Тесла» (Харків) – «IMS-НУХТ» (Київ) – 4:4 (по пенальті – 2:3)
Голи: Дичко (11), Сидоренко (15, 25), Дехтяр (37, з пенальті) — Бавзенюк (9), Шевченко (16, 21), Сидоренко (35, автогол).
Серія пенальті: Дехтяр – 0:0 (штанга), Титова – 0:1, Єрьоменко – 1:1, Дубицька – 1:2, Дичко – 2:2, Кліпаченко – 2:3.