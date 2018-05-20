Кубок України з футзалу серед жінок виграла київська команда «IMS-НУХТ»

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У фіналі киянки обіграли «Теслу»

Столичні футзалістки оформили «золотий дубль», обігравши у фіналі харківську «Теслу».

У харківському палаці спорту «Локомотив» відбувся фінал Кубку України з футзалу серед жінок.

У драматичному матчі київська команда «IMS-НУХТ» у серії пенальті обіграла місцеву «Теслу», інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Основний час завершився з рахунком 4:4, причому киянки зрівняли рахунок за три хвилини до завершення.

Потім у серії пенальті вони реалізували всі спроби, тоді як господарки одного разу помилилися.

Таким чином, футзалістки «IMS-НУХТ» оформили «золотий дубль», вигравши і чемпіонат України, і Кубок.

Кубок України з футзалу

Жінки

Фінал

«Тесла» (Харків) – «IMS-НУХТ» (Київ) – 4:4 (по пенальті – 2:3)

Голи: Дичко (11), Сидоренко (15, 25), Дехтяр (37, з пенальті) — Бавзенюк (9), Шевченко (16, 21), Сидоренко (35, автогол).

Серія пенальті: Дехтяр – 0:0 (штанга), Титова – 0:1, Єрьоменко – 1:1, Дубицька – 1:2, Дичко – 2:2, Кліпаченко – 2:3.