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    Кубок України з футзалу серед жінок виграла київська команда «IMS-НУХТ»

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    Фото АФУ
    Фото АФУ

    У фіналі киянки обіграли «Теслу»

    Столичні футзалістки оформили «золотий дубль», обігравши у фіналі харківську «Теслу».

    У харківському палаці спорту «Локомотив» відбувся фінал Кубку України з футзалу серед жінок.

    У драматичному матчі київська команда «IMS-НУХТ» у серії пенальті обіграла місцеву «Теслу», інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    Основний час завершився з рахунком 4:4, причому киянки зрівняли рахунок за три хвилини до завершення.

    Потім у серії пенальті вони реалізували всі спроби, тоді як господарки одного разу помилилися.

    Таким чином, футзалістки «IMS-НУХТ» оформили «золотий дубль», вигравши і чемпіонат України, і Кубок.

    Кубок України з футзалу

    Жінки

    Фінал

    «Тесла» (Харків) – «IMS-НУХТ» (Київ) – 4:4 (по пенальті – 2:3)

    Голи: Дичко (11), Сидоренко (15, 25), Дехтяр (37, з пенальті) — Бавзенюк (9), Шевченко (16, 21), Сидоренко (35, автогол).

    Серія пенальті: Дехтяр – 0:0 (штанга), Титова – 0:1, Єрьоменко – 1:1, Дубицька – 1:2, Дичко – 2:2, Кліпаченко – 2:3.

    чемпіонат України Кубок України футзал
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