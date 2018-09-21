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    Кубок України з регбі-7 серед жінок у нинішньому році прийме Львів

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    Кубок України з регбі-7 серед жінок у нинішньому році прийме Львів

    Турнір відбудеться у перші вихідні жовтня

    Кубок України з регбі-7 серед жіночих команд проводиться згідно з єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

    Відбудуться змагання 6-7 жовтня цього року у Львові на стадіоні «Юність», інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

    До участі у Кубку України з регбі-7 серед жіночих команд допускаються команди областей, міста Києва, ФСТ, відомств та ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ, спортивних і регбійних клубів України, які підтвердять участь у змаганнях до 25 вересня.

    До змагань допускаються спортсменки-громадянки України із кваліфікацією не нижче другого спортивного розряду.

    Система розіграшу Кубку України з регбі-7 і порядок визначення переможців оголосять після отримання заявок на участь від команд, у залежності від кількості учасників.

    Для дотримання правил безпеки під час гри кожна спортсменка-учасниця змагань повинна мати необхідне захисне спорядження.

    Кубок України Львів регбі
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