Кубок України з волейболу. «Локомотив» і «Барком-Кажани» зробили крок до півфіналу. Інші матчі

У перших матчах чвертьфіналу одні команди вигравали в інших на диво легко

Чвертьфінальні пари склалися таким чином, що фактично у кожній із них з упевненістю назвати наперед переможця було важко. Однак перші ігри між ними склалися таким чином. що один суперник мав солідну перевагу над іншим, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. «Локомотив» – «Серце Поділля» – 3:1



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФВУ

У перших матчах чвертьфіналу одні команди вигравали в інших на диво легко

Чвертьфінальні пари склалися таким чином, що фактично у кожній із них з упевненістю назвати наперед переможця було важко.

Однак перші ігри між ними склалися таким чином. що один суперник мав солідну перевагу над іншим, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

«Локомотив» – «Серце Поділля» – 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:19)

В усіх своїх виграних партіях «Локомотиву» вдавалося досягати успіху завдяки потужним спуртам у кінцівках. Волейболісти «Серця Поділля» надто беззубо дозволяли опонентам робити це, хоча до тих моментів боролися фактично на рівних.

«Барком-Кажани» – ВК «МХП-Вінниця» - 3:1 (25:19, 25:24, 10:25, 25:17)

До Львова гості прибули без головного тренера та кількох виконавців основи. Молоді гравці просто перехвилювалися. Та й далі, попри те, що у другій і третій партіях підопічні Леоніда Моргаєва спромоглися попсувати нерви «кажанам», загальний успіх залишився за волейболістами львівської команди.

ВСК «МХП-Вінниця» – «Буревісник-ШВСМ» - 3:0 (25:20, 25:15, 25:16)

Наставник Васиф Талібов, досвідчений зв’язуючий Сергій Щавінський та інші перекваліфікувалися у «фармклубівців» «МХП-Вінниця». І вони без проблем «відігралися» на аутсайдерах чемпіонату Суперліги.

«Новатор» – «Юридична Академія» – 3:0 (25:19, 25:16, 25:23)

Не склалося серйозної боротьби і в цій парі. «Новатор», який приймав суперників, був повноправним господарем на майданчику.