Кубок України: жеребкування третього попереднього етапу відбудеться 31 серпня
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Процедура жеребкування буде сліпою, н даний момент відомі 19 її учасників.
31 серпня будуть визначені пари третього попереднього етапу розіграшу Кубка України-2018/2019.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Процедура жеребкування буде сліпою, на даний момент відомі 19 її учасників.
Серед них — 13 переможців другого етапу, а саме: шість представників першої ліги та сім команд другої ліги, а також шість клубів Прем’єр-ліги, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-е.
Ще один учасник третього етапу буде визначений 19 вересня у матчі «Металург» (Запоріжжя, друга ліга) — «Дніпро-1» (Дніпро, перша ліга).
Матчі цієї стадії відбудуться 26 вересня (базова дата).
|
Команда
|
Місто
|
Дивізіон
|
«Олександрія»
|
Олександрія
|
Прем’єр-ліга
|
«Карпати»
|
Львів
|
Прем’єр-ліга
|
«Олімпік»
|
Донецьк
|
Прем’єр-ліга
|
«Арсенал-Київ»
|
Київ
|
Прем’єр-ліга
|
«Десна»
|
Чернігів
|
Прем’єр-ліга
|
«Чорноморець»
|
Одеса
|
Прем’єр-ліга
|
«Волинь»
|
Луцьк
|
Перша ліга
|
«Зірка»
|
Кропивницький
|
Перша ліга
|
«Миколаїв»
|
Миколаїв
|
Перша ліга
|
«Суми»
|
Суми
|
Перша ліга
|
«Інгулець»
|
Петрове
|
Перша ліга
|
«Металіст 1925»
|
Харків
|
Перша ліга
|
«Нива»
|
Вінниця
|
Друга ліга
|
«Мир»
|
Горностаївка
|
Друга ліга
|
«Гірник»
|
Кривий Ріг
|
Друга ліга
|
«Минай»
|
Ужгород
|
Друга ліга
|
«Черкащина-Академія»
|
Білозір’я
|
Друга ліга
|
«Калуш»
|
Калуш
|
Друга ліга
|
«Кристал»
|
Херсон
|
Друга ліга
|
Переможець пари
|
|
|
«Металург» —
|
Запоріжжя
|
Друга ліга
|
«Дніпро-1»
|
Дніпро
|
Перша ліга