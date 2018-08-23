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    Кубок України: жеребкування третього попереднього етапу відбудеться 31 серпня

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    Кубок України: жеребкування третього попереднього етапу відбудеться 31 серпня

    Процедура жеребкування буде сліпою, н даний момент відомі 19 її учасників.

    31 серпня будуть визначені пари третього попереднього етапу розіграшу Кубка України-2018/2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Процедура жеребкування буде сліпою, на даний момент відомі 19 її учасників.

    Серед них — 13 переможців другого етапу, а саме: шість представників першої ліги та сім команд другої ліги, а також шість клубів Прем’єр-ліги, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-е.

    Ще один учасник третього етапу буде визначений 19 вересня у матчі «Металург» (Запоріжжя, друга ліга) — «Дніпро-1» (Дніпро, перша ліга).

    Матчі цієї стадії відбудуться 26 вересня (базова дата).

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    Запоріжжя

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    «Дніпро-1»

    Дніпро

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