Кварцяний переобраний главою федерації футболу Волині
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Віталій Кварцяний
Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів
Віталій Кварцяний знову став головою Федерації футболу Волині.
Про це стало відомо у четвер, 7 грудня.
З 50 делегатів за кандидатуру Кварцяного проголосувало 24.
За іншого кандидата – Ярослава Голинського – 9.
Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів через те, що той на день запізнився з подачею заявки.
Нагадаємо, що 64-річний Кварцяний керує федерацією футболу Волині з 2013 року.
Джерело: Перший