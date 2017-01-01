Кварцяний переобраний главою федерації футболу Волині

Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів

Віталій Кварцяний знову став головою Федерації футболу Волині. Про це стало відомо у четвер, 7 грудня. З 50 делегатів за кандидатуру Кварцяного проголосувало 24. За іншого кандидата – Ярослава Голинського – 9. Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів через те, що той на день запізнився з подачею заявки.



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Віталій Кварцяний

Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів

Віталій Кварцяний знову став головою Федерації футболу Волині.

Про це стало відомо у четвер, 7 грудня.

З 50 делегатів за кандидатуру Кварцяного проголосувало 24.

За іншого кандидата – Ярослава Голинського – 9.

Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів через те, що той на день запізнився з подачею заявки.

Нагадаємо, що 64-річний Кварцяний керує федерацією футболу Волині з 2013 року.

Джерело: Перший