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    Кварцяний переобраний главою федерації футболу Волині

    Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів
    Віталій Кварцяний знову став головою Федерації футболу Волині. Про це стало відомо у четвер, 7 грудня. З 50 делегатів за кандидатуру Кварцяного проголосувало 24. За іншого кандидата – Ярослава Голинського – 9. Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів через те, що той на день запізнився з подачею заявки.
    • Сьогодні, 16:57
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    Віталій Кварцяний
    Віталій Кварцяний

    Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів

    Віталій Кварцяний знову став головою Федерації футболу Волині.

    Про це стало відомо у четвер, 7 грудня.

    З 50 делегатів за кандидатуру Кварцяного проголосувало 24.

    За іншого кандидата – Ярослава Голинського – 9.

    Ще одного кандидата Олександра Жуматія не допустили до виборів через те, що той на день запізнився з подачею заявки.

    Нагадаємо, що 64-річний Кварцяний керує федерацією футболу Волині з 2013 року.

    Джерело: Перший

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