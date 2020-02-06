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    Квитки на виставковий матч Надаля і Федерера в ПАР перепродують за подвійною ціною

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    Квитки на виставковий матч Надаля і Федерера в ПАР перепродують за подвійною ціною

    Організатори змагань вже застеріегли глядачів від покупки квитків з рук

    Квитки на виставковий матч іспанця Рафаеля Надаля і швейцарця Роджера Федерера в ПАР перепродують за ціною, яка в два рази перевищує офіційну. Про це повідомляє Tennis World USA.

    7 лютого Рафаель Надаль і Роджер Федерер проведуть виставковий матч в Кейптауні (ПАР). Під час офіційного продажу, який розпочався кілька місяців тому, 48 тис. квитків були розпродані приблизно за 10 хвилин.

    Ціни варіювалися від $10 до $150. Зараз квитки з рук перепродують за ціною від $200 до $370.

    «Перепродавати квитки на чорному ринку незаконно. Квитки продають за завищеною ціною, в деяких випадках вони можуть бути підробленими», - прокоментував ситуацію Роджер Федерер.

    Організатори змагань також застерігали глядачів від покупки квитків з рук.

    теніс Рафаель Надаль Роджер Федерер
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