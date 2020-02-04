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    Тенісистка Завадська: Частіше спілкуємося з Мартою Костюк. Вона розмовляє українською і це нас зближує

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    Катерина Завадська вперше гратиме за дорослу збірну України - Тенісистка Завадська: Частіше спілкуємося з Мартою Костюк. Вона розмовляє українською і це нас зближує
    Катерина Завадська вперше гратиме за дорослу збірну України
    Великий теніс України

    Катерина готується до свого першого виступу в складі національної команди в Кубку Федерації

    Тенісистка Катерина Завацька, яка з початком цього тижня піднялася на 103-тє місце в світовому рейтингу, готується до свого дебюту в складі збірної України в Кубку Федерації.

    «Очікувала, що мене викличуть до збірної, оскільки тепер у мене вищий рейтинг, - каже Катерина. -  Раніше я грала на юніорському Fed Cup і мені дуже подобалося виступати в команді, де я грала разом з Даяною Ястремською. Тому зараз грати за Україну і це найбільший турнір для збірної – це супер.

    Мене прийняли відмінно. З усіма дівчатами ми добре спілкуємося. Можна сказати, що частіше бачимося з Мартою Костюк. Вона розмовляє українською і це нас зближує, ми стали більше спілкуватися. Також я ближче познайомилася з Еліною Світоліною і Лесею Цуренко. Раніше ми просто віталися, але були мало знайомі. Також я продовжую спілкуватися і з Даяною».

    На стартовій стадії першої групи Євро-африканської зони Кубка Федерації збірна України гратиме в Таллінні. 6 лютого наші тенісистки зіграють проти Естонії, 7 лютого – проти Хорватії.

    У суботу, 8 лютого о 13:00, відбудуться поєдинки за право вийти у плей-оф Світової групи (лідери груп А і В зіграють проти команд, які посядуть другі місця в групах В і А).

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    Джерело: Великий теніс України

    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Збірна України Даяна Ястремська Марта Костюк Катерина Завацька
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