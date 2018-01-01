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    «Лаціо» - «Динамо» : римляни підкололи київський клуб перед зустріччю в Лізі Європи

    У сезоні Ліги чемпіонів 1999/2000 лаціалі двічі перемоги динамівців на першому груповому етапі: 1:0 у Києві та 2:1 у Римі
    «Лаціо» у своїх соцмережах лаконічно, але звучно прокоментував жеребкування 1/8 Ліги Європи. Київське «Динамо» і «Лаціо» зустрінуться на етапі 1/8 Ліги Європи. Це не перша зустріч команд. У сезоні Ліги чемпіонів 1999/2000 лаціалі двічі перемоги динамівців на першому груповому етапі: 1:0 у Києві та 2:1 у Римі.
    • Сьогодні, 21:03
    • Розсилка
    Фото: ФК Лаціо
    Фото: ФК Лаціо

    У сезоні Ліги чемпіонів 1999/2000 лаціалі двічі перемоги динамівців на першому груповому етапі: 1:0 у Києві та 2:1 у Римі

    «Лаціо» у своїх соцмережах лаконічно, але звучно прокоментував жеребкування 1/8 Ліги Європи.

    Київське «Динамо» і «Лаціо» зустрінуться на етапі 1/8 Ліги Європи.

    Це не перша зустріч команд.

    У сезоні Ліги чемпіонів 1999/2000 лаціалі двічі перемоги динамівців на першому груповому етапі: 1:0 у Києві та 2:1 у Римі.

    Зараз же четвертий клуб поточного сезону Серії А пригадав ці двобої зі смайликом підморгування: «Привіт, Динамо. Приємно знову побачитись».

    Ілюстрації цього твіту відсилають до тих переможних для італійців матчів і показують, зокрема, як Алессандро Неста не дає пройти Сергію Реброву.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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