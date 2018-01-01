«Лаціо» - «Динамо» : римляни підкололи київський клуб перед зустріччю в Лізі Європи

У сезоні Ліги чемпіонів 1999/2000 лаціалі двічі перемоги динамівців на першому груповому етапі: 1:0 у Києві та 2:1 у Римі

«Лаціо» у своїх соцмережах лаконічно, але звучно прокоментував жеребкування 1/8 Ліги Європи. Київське «Динамо» і «Лаціо» зустрінуться на етапі 1/8 Ліги Європи. Це не перша зустріч команд. У сезоні Ліги чемпіонів 1999/2000 лаціалі двічі перемоги динамівців на першому груповому етапі: 1:0 у Києві та 2:1 у Римі.