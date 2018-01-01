«Лаціо» - «Динамо» : римляни підкололи київський клуб перед зустріччю в Лізі Європи
- Сьогодні, 21:03
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Розсилка
У сезоні Ліги чемпіонів 1999/2000 лаціалі двічі перемоги динамівців на першому груповому етапі: 1:0 у Києві та 2:1 у Римі
«Лаціо» у своїх соцмережах лаконічно, але звучно прокоментував жеребкування 1/8 Ліги Європи.
Київське «Динамо» і «Лаціо» зустрінуться на етапі 1/8 Ліги Європи.
Це не перша зустріч команд.
У сезоні Ліги чемпіонів 1999/2000 лаціалі двічі перемоги динамівців на першому груповому етапі: 1:0 у Києві та 2:1 у Римі.
Зараз же четвертий клуб поточного сезону Серії А пригадав ці двобої зі смайликом підморгування: «Привіт, Динамо. Приємно знову побачитись».
Ілюстрації цього твіту відсилають до тих переможних для італійців матчів і показують, зокрема, як Алессандро Неста не дає пройти Сергію Реброву.
Hi @DynamoKyiv,— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 23 февраля 2018 г.
nice to see you again! pic.twitter.com/BZxhk2BRZe
Джерело: Футбол 24