У п'ятницю, 23 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18.

Жеребкування було повністю відкритим. В один кошик були поміщені всі 16 куль з учасниками другого кола плей-офф.

Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, представники Росії й України були розведені по різних парах.

Перші матчі будуть зіграні 8 березня, матчі-відповідь - 15 березеня.

Початок зустрічей - 20:00 і 22.05.. Команди, які дістали з кошика першими у кожній парі, проведуть перший матч на своєму полі.

Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийшло київське «Динамо», яке зустрінеться з кимось з наступних команд:

«Атлетико» (Мадрид, Іспанія), «Ліон» (Франція), «Лейпциг» (Німеччина), «Вікторія» (Пльзень, Чехія), «Лаціо» (Італія), «Спортинг» (Португалія), «Арсенал» (Лондон, Англія), «Атлетик» (Більбао, Іспанія), «Марсель» (Франція), «Мілан» (Італія), «Зальцбург» (Австрія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина).

Із ЦСКА (Москва, Росія), «Зенітом» (Санкт-Петербург, Росія) та «Локомотивом» (Москва, Росія) «Динамо» зустрітися не може.

Ліга Європи УЄФА

1/8 фіналу

«Лаціо» (Італія) - «Динамо» (Україна)

«РБ Лейпциг» (Німеччина) - «Зеніт» (Росія)

«Атлетико» (Іспанія) - «Локомотив» (Росія)

ЦСКА (Росія) - «Ліон» (Франція)

«Марсель» (Франція) - «Атлетик» (Іспанія)

«Спортинг» (Португалія) - «Вікторія» Пльзень (Чехія)

«Боруссія» Д (Німеччина) - «Ред Булл» (Австрія)

«Мілан» (Італія) - «Арсенал» (Англія)