«Динамо» зіграє з «Лаціо» в 1/8 фіналу Ліги Європи
- Сьогодні, 14:10
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Розсилка
23 лютого, в Ньоні пройшла офіційна церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
У п'ятницю, 23 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18.
Жеребкування було повністю відкритим. В один кошик були поміщені всі 16 куль з учасниками другого кола плей-офф.
Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, представники Росії й України були розведені по різних парах.
Перші матчі будуть зіграні 8 березня, матчі-відповідь - 15 березеня.
Початок зустрічей - 20:00 і 22.05.. Команди, які дістали з кошика першими у кожній парі, проведуть перший матч на своєму полі.
Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийшло київське «Динамо», яке зустрінеться з кимось з наступних команд:
«Атлетико» (Мадрид, Іспанія), «Ліон» (Франція), «Лейпциг» (Німеччина), «Вікторія» (Пльзень, Чехія), «Лаціо» (Італія), «Спортинг» (Португалія), «Арсенал» (Лондон, Англія), «Атлетик» (Більбао, Іспанія), «Марсель» (Франція), «Мілан» (Італія), «Зальцбург» (Австрія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина).
Із ЦСКА (Москва, Росія), «Зенітом» (Санкт-Петербург, Росія) та «Локомотивом» (Москва, Росія) «Динамо» зустрітися не може.
Ліга Європи УЄФА
1/8 фіналу
«Лаціо» (Італія) - «Динамо» (Україна)
«РБ Лейпциг» (Німеччина) - «Зеніт» (Росія)
«Атлетико» (Іспанія) - «Локомотив» (Росія)
ЦСКА (Росія) - «Ліон» (Франція)
«Марсель» (Франція) - «Атлетик» (Іспанія)
«Спортинг» (Португалія) - «Вікторія» Пльзень (Чехія)
«Боруссія» Д (Німеччина) - «Ред Булл» (Австрія)
«Мілан» (Італія) - «Арсенал» (Англія)