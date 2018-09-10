«Ласкаво просимо у клітку»: ФК «Інгулець» шокував виглядом гостьового сектора (фотофакт)
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Прихильники футболу вже розкритикували рішення керівництва клубу
У мережі з'явилося фото оновленого гостьового сектора стадіону клубу Першої ліги України з футболу – «Інгульця».
На тлі інших арен українських клубів він виглядає вельми оригінально: три ряди глядацьких сидінь, навколо яких розташована металева конструкція.
Форма конструкції гостьового сектора Інгульця нагадує клітку, інформує sportarena.com.
У мережі вже висловили невдоволення подібним рішенням «захистити» гостьових вболівальників від вільного пересування.
У крайньому, 8-му, турі чемпіонату Першої ліги «Інгулець» удома виявився сильнішим за «Металіст 1925» з Харкова – 1:0.
У турнірній таблиці клуб з Петрового займає п’яте місце, маючи 13 очок і відстаючи від першого місця на вісім балів.