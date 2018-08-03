Латвійський центровий перебрався в одеський баскетбольний клуб



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Андрейс Шеляковс

За БК «Динамо-Одеса» гратиме Андрейс Шеляковс

БК «Динамо-Одеса» підсилився латвійським центровим Андрейсом Шеляковсом.

Про це повідомило агентство гравця на своїй сторінці у Facebook, передає офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Протягом минулого сезону 30-річний бігмен встиг пограти за чотири команди: литовську «Джукію», польську «Легію», а також латвійські клуби «Лієпая» та «Юрмаля».

Граючи у домашньому чемпіонаті, Шеляковс набирав 9,1 очка та робив п’ять підбирань за гру.

Раніше цей бігмен, який також грав і за свою національну збірну, виступав у складі одеського клубу. Було це у сезоні-2013/14.

Тоді Андрейс встиг відіграти у майці БК «Одеса» 20 матчів регулярного сезону, набираючи 6,8 очка та роблячи 4,2 підбирання за середньої ефективності у 8,3 бала.

Шеляковс був ключовим гравцем одеського захисту під кільцем.