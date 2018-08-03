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    Латвійський центровий перебрався в одеський баскетбольний клуб

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    Андрейс Шеляковс - Латвійський центровий перебрався в одеський баскетбольний клуб
    Андрейс Шеляковс

    За БК «Динамо-Одеса» гратиме Андрейс Шеляковс

    БК «Динамо-Одеса» підсилився латвійським центровим Андрейсом Шеляковсом.

    Про це повідомило агентство гравця на своїй сторінці у Facebook, передає офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Протягом минулого сезону 30-річний бігмен встиг пограти за чотири команди: литовську «Джукію», польську «Легію», а також латвійські клуби «Лієпая» та «Юрмаля».

    Граючи у домашньому чемпіонаті, Шеляковс набирав 9,1 очка та робив п’ять підбирань за гру.

    Раніше цей бігмен, який також грав і за свою національну збірну, виступав у складі одеського клубу. Було це у сезоні-2013/14.

    Тоді Андрейс встиг відіграти у майці БК «Одеса» 20 матчів регулярного сезону, набираючи 6,8 очка та роблячи 4,2 підбирання за середньої ефективності у 8,3 бала.

    Шеляковс був ключовим гравцем одеського захисту під кільцем.

    чемпіонат України баскетбол
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