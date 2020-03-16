Легенда «Карпат» насмішив «Лисого» з «Кварталу» та заробив грошенят



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Артем Федецький став смішним

Після невдалого похода в політику Артем Федецький подався у стендап-коміки. Колишній футболіст після провалу на виборах до Ради 9 скликання, куди намагався потрапити як «Слуга народу, взяв участь у ще одному проекті 95 кварталу - шоу «Розсміши коміка».

Ба більше - Федецький переміг у шоу.

Футболіст п'ять разів змусив розсміятися «Лисого» з «Кварталу» - коміка Євгена Кошового та співачку Олю Полякову.

Артем пожартував на теми оренди гравців з «Шахтаря» в «Маріуполь», погану інфраструктуру команд Другої ліги, жартів Євгена Коноплянки. Вирішальним став жарт про селфі з фанатом, у якого мобільний телефон без камери.

Артем Федецький запалює Автор: «Розсміши коміка»

В результаті Федецький отримав максимальний виграш, передбачений у шоу, - 50 тисяч гривень.