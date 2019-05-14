Легенда «Ман Сіті»: Зінченко тягнувся до мене, ми могли поговорити російською



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Яя Туре взяв шефство над Зінченком у перший для українця період в Англії ВВС

Яя Туре згадав, як українець дебютував у складі «міщан»

Колишній гравець «Манчестер Сіті» Яя Туре пригадав виступи у складі «міщан» разом з Олександром Зінченком.

«Коли ми побачилися з Зінченком вперше, він був радий, адже ми могли поговорити російською. В роздягальні ми були поруч. З моїм досвідом я намагався переконати його повірити у власні сили та бути впевнененішим у собі.

Футбол – це не про вік, а про те, як ти граєш, як ти можеш підготуватися до матчу ментально та фізично. Він дуже розвинувся і грав багато до того, як травмувався. Наступний крок – грати увесь сезон по 38 матчів у чемпіонаті і бути гравцем національної збірної. Далі – стабільно прогресувати і тоді він переросте у топ-гравця.

Що мені не подобалося у ньому? Те, що він вдягався у кумедні вбрання, як курка, хотів шикарно виглядати. Він гарний малий і я дуже його люблю. Іноді він ставив мені надто багато запитань. Його цікавило абсолютно все і я розумів, що маю йому допомогти», – розповів Туре в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.