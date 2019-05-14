  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легенда «Ман Сіті»: Зінченко тягнувся до мене, ми могли поговорити російською

    • Розсилка
    Яя Туре взяв шефство над Зінченком у перший для українця період в Англії - Легенда «Ман Сіті»: Зінченко тягнувся до мене, ми могли поговорити російською
    Яя Туре взяв шефство над Зінченком у перший для українця період в Англії
    ВВС

    Яя Туре згадав, як українець дебютував у складі «міщан»

    Колишній гравець «Манчестер Сіті» Яя Туре пригадав виступи у складі «міщан» разом з Олександром Зінченком.

    Читайте також

    «Коли ми побачилися з Зінченком вперше, він був радий, адже ми могли поговорити російською. В роздягальні ми були поруч. З моїм досвідом я намагався переконати його повірити у власні сили та бути впевнененішим у собі.

    Футбол – це не про вік, а про те, як ти граєш, як ти можеш підготуватися до матчу ментально та фізично. Він дуже розвинувся і грав багато до того, як травмувався. Наступний крок – грати увесь сезон по 38 матчів у чемпіонаті і бути гравцем національної збірної. Далі – стабільно прогресувати і тоді він переросте у топ-гравця.

    Що мені не подобалося у ньому? Те, що він вдягався у кумедні вбрання, як курка, хотів шикарно виглядати. Він гарний малий і я дуже його люблю. Іноді він ставив мені надто багато запитань. Його цікавило абсолютно все і я розумів, що маю йому допомогти», – розповів Туре в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

     Читайте також: Українець – чемпіон Англії. Історія успіху футболіста Олександра Зінченка
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ