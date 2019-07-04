Легендарний Буффон повернувся в «Ювентус» - офіційно
Буффон підписав угоду з «Ювентусом»
«Ювентус»
Туринський клуб оголосив про повернення легендарного голкіпера
Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон повернувся до «Ювентуса». Туринський клуб повідомив про досягнення угоди з 41-річним футболістом.
Нову угоду розраховано до 30 червня до 2020 року.
Останнього сезону Буффон виступав за французький «ПСЖ». До того він 17 років виступав за «Ювентус».
За сезон в Італії Буффон заробить 1,5 мільйона євро плюс бонуси.