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    Легендарний Буффон повернувся в «Ювентус» - офіційно

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    Буффон підписав угоду з&nbsp;&laquo;Ювентусом&raquo; - Легендарний Буффон повернувся в «Ювентус» - офіційно
    Буффон підписав угоду з «Ювентусом»
    «Ювентус»

    Туринський клуб оголосив про повернення легендарного голкіпера

    Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон повернувся до «Ювентуса». Туринський клуб повідомив про досягнення угоди з 41-річним футболістом.

    Нову угоду розраховано до 30 червня до 2020 року.

    Останнього сезону Буффон виступав за французький «ПСЖ». До того він 17 років виступав за «Ювентус».

    За сезон в Італії Буффон заробить 1,5 мільйона євро плюс бонуси.

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