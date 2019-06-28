Легендарний Буффон повертається в «Ювентус»



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Джанлуїджі Буффон Eurosport

Голкіпер отримуватиме в Турині 1,5 мільйона євро плюс бонуси

Легендарний 41-річний італійський воротар Джанлуїджі Буффон повертається до «Ювентуса».

Він уже узгодив усі умови контракту з клубом терміном на один рік. За сезон він отримає 1,5 мільйона євро плюс бонуси. Про це повідомив італійський журналіст Ромео Агресті в мережі Твіттер.

Раніше Буффон виступав за «Ювентус» з 2001 по 2018 рік.

Останній сезон італієць грав за французький «ПСЖ», де отримав 8 мільйонів за рік.