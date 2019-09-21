Легендарний Буффон повторив вражаючий рекорд Мальдіні



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Джанлуїджі Буффон Твіттер

41-річний воротар «Ювентуса» зіграв перший матч нового сезону

Легендарний воротар італійського «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон повторив вражаючий рекорд колишнього захисника «Мілану» Паоло Мальдіні за кількістю зіграних на клубному рівні матчів.

41-річний голкіпер зіграв проти «Верони» в 4-му турі Серії А. Поєдинок став для Буффона першим у сезоні та 902-м у кар’єрі.

Паоло Мальдіні всі 902 матчі зіграв за «Мілан». Буффон окрім «Ювентуса» також виступав за «Парму» та «ПСЖ».

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