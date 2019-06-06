Легендарний Буффон залишився без клубу
Джанлуїджі Буффон
Футбол
Італійський голкіпер «ПСЖ» залишив французький клуб
Легендарний італійський воротар «Парі Сен-Жермен» Джанлуїджі Буффон залишив французький клуб.
«Джентльмен на полі та за його межами, неймовірний партнер по команді. Бажаємо всього найкращого в майбутньому. Прощавай і дякуємо за все», - інформує офіційний твіттер «ПСЖ».
Буффон перейшов до «ПСЖ» з «Ювентуса» 2018 року на правах вільного агента.
У складі парижан 41-річний Буффон став чемпіоном Франції.