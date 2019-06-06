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    Легендарний Буффон залишився без клубу

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    Джанлуїджі Буффон - Легендарний Буффон залишився без клубу
    Джанлуїджі Буффон
    Футбол

    Італійський голкіпер «ПСЖ» залишив французький клуб

    Легендарний італійський воротар «Парі Сен-Жермен» Джанлуїджі Буффон залишив французький клуб.

    «Джентльмен на полі та за його межами, неймовірний партнер по команді. Бажаємо всього найкращого в майбутньому. Прощавай і дякуємо за все», - інформує офіційний твіттер «ПСЖ».

    Буффон перейшов до «ПСЖ» з «Ювентуса» 2018 року на правах вільного агента.

    У складі парижан 41-річний Буффон став чемпіоном Франції.

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