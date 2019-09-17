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    Легендарний Федерер поділився думками про завершення кар'єри

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    Роджер Федерер - Легендарний Федерер поділився думками про завершення кар'єри
    Роджер Федерер
    The Sun

    Швейцарець має намір визначитися з завершенням кар'єри до середини жовтня

    Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер поділився думками про можливість завершення професіональної кар'єри. Остаточно він має визначитися до середини жовтня.

    «Вирішив, що хочу грати до Віблдона. Також думаю про Олімпіаду в Токіо. Остаточно вирішу за кілька тижнів. Мені важливо провести кілька турнірів, а вже потім насолодитися відпочинком.

    Наразі Федерер посідає третю сходинку світового рейтингу. За кар'єру швейцарець вже виграв 20 турнірів серії Великого Шолому.  

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