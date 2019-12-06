Легендарний Холіфілд дав корисну пораду Усику



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Евандер Холіфілд Fightnews

Американець поділився секретом успіху для українця в надважкій вазі

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд дав пораду українцю Олександру Усику, як стати успішним у надважкій ваговій категорії.

«Усику доведеться битися з Вайлдером, Джошуа та Ф’юрі. Потрібно знати, як боксувати. Потрібно вміти битися на ближній дистанції. Взяти хоча б Руїса, який б’ється на короткій відстані. Він серйозний противник. У Усика є швидкість. Але йому потрібно бути в кращих фізичних кондиціях, ніж усі згадані боксери. Саме так він має робити, аби перемагати в надважкій вазі», - передає слова Холіфілда WBN.

Холіфілд – багаторазовий чемпіон світу в надважкій та важкій категоріях за версіями WBA, WBC, IBF. Єдиний володар чотирьох чемпіонських поясів у надважкій категорії.

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Усик завершив виступи в важкій категорії абсолютним чемпіоном та дебютував у надважкій категорії, здолавши технічним нокаутом американця Чезза візерспуна.