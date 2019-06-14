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    Легендарний Мальдіні займе посаду технічного директора «Мілана»

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    Легендарний Мальдіні займе посаду технічного директора «Мілана»

    Під час футбольної кар'єри Мальдіні виступав тільки за «Мілан», кольори якого захищав протягом чверті століття, з 1984 по 2009 рік

    Колишній захисник збірної Італії з футболу Паоло Мальдіні перейшов на посаду технічного директора «Мілана», раніше він обіймав посаду директора зі стратегічного розвитку, повідомляє офіційний клубу.

    50-річний фахівець на новій посаді буде тісно співпрацювати з хорватом Звоніміром Бобаном, який займе пост керівника футбольного відділу «Мілана».

    Під час футбольної кар'єри Мальдіні виступав тільки за «Мілан», кольори якого захищав протягом чверті століття, з 1984 по 2009 рік. В цілому в складі «россонері» захисник провів 902 матчі і забив 33 м'ячі.

    Разом з «Міланом» Мальдіні по п'ять разів виграв Лігу чемпіонів, Суперкубки Італії та УЄФА, став 7-кратним чемпіоном Італії і один раз завоював Кубок країни.

    В активі Мальдіні 126 матчів і 7 голів за збірну Італії.

    Джерело: Чемпионат.com

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