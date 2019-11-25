Легендарний Мейвезер планує провести два поєдинки
Флойд Мейвезер
TMZ Sports
Бої 42-річного боксера мають відбутися 2020 року
Колишній чемпіон світу з боксу в п’яти різних вагових категоріях Флойд Мейвезер плаує провести два поєдинки 2020 року. Суперниками 42-річного американця будуть боксер та боєць ММА, інформує TMZ Sports.
Першим має відбутися бій проти боксера. Найвірогіднішим суперником називають філіппінця Менні Пак’яо. Мейвезер уже перемагав його рішенням суддів у бою 2015 року.
Можливим суперником у другому бою називають чемпіона UFC в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова з Дагестану.
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Нагадаємо, нещодавно Мейвезер написав у мережі Інстаграм про поновлення кар’єри 2020 року.