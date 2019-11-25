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    Легендарний Мейвезер планує провести два поєдинки

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    Флойд Мейвезер - Легендарний Мейвезер планує провести два поєдинки
    Флойд Мейвезер
    TMZ Sports

    Бої 42-річного боксера мають відбутися 2020 року

    Колишній чемпіон світу з боксу в п’яти різних вагових категоріях Флойд Мейвезер плаує провести два поєдинки 2020 року. Суперниками 42-річного американця будуть боксер та боєць ММА, інформує TMZ Sports.

    Першим має відбутися бій проти боксера. Найвірогіднішим суперником називають філіппінця Менні Пак’яо. Мейвезер уже перемагав його рішенням суддів у бою 2015 року.

    Можливим суперником у другому бою називають чемпіона UFC в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова з Дагестану.

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    Нагадаємо, нещодавно Мейвезер написав у мережі Інстаграм про поновлення кар’єри 2020 року.

    бокс Хабіб Нурмагомедов
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