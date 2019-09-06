  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легендарний Роналдіньо став послом туризму Бразилії

    • Розсилка
    Роналдіньо - Легендарний Роналдіньо став послом туризму Бразилії
    Роналдіньо

    При цьому у ексфутболіста немає паспорта, так як він і його брат були засуджені за незаконне будівництво складу з рибальською платформою

    Колишній нападник «Барселони» Роналдіньо призначений послом туризму Бразилії, повідомляє Goal.

    «Туризм дуже важливий для створення робочих місць і відновлення нашого іміджу на міжнародному рівні», - сказав Роналдіньо, коментуючи свій вступ в посаду.

    При цьому у ексфутболіста немає паспорта, так як він і його брат були засуджені за незаконне будівництво складу з рибальською платформою в забороненому місці, що завдало шкоди екології.

    У 2018 році Роналдіньо був засуджений до штрафу розмірі $8,5 млн, який він не виплатив. За це у бразильця відібрали паспорт, і він не має права залишати країну.

    Роналдіньо виступав за «Греміо», «Парі Сен-Жермен», «Барселону», «Мілан», «Фламенго», «Атлетіко Мінейро», «Керетаро» і «Флуміненсе». Він є чемпіоном світу 2002 року.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ