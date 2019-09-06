Легендарний Роналдіньо став послом туризму Бразилії



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Роналдіньо

При цьому у ексфутболіста немає паспорта, так як він і його брат були засуджені за незаконне будівництво складу з рибальською платформою

Колишній нападник «Барселони» Роналдіньо призначений послом туризму Бразилії, повідомляє Goal.

«Туризм дуже важливий для створення робочих місць і відновлення нашого іміджу на міжнародному рівні», - сказав Роналдіньо, коментуючи свій вступ в посаду.

При цьому у ексфутболіста немає паспорта, так як він і його брат були засуджені за незаконне будівництво складу з рибальською платформою в забороненому місці, що завдало шкоди екології.

У 2018 році Роналдіньо був засуджений до штрафу розмірі $8,5 млн, який він не виплатив. За це у бразильця відібрали паспорт, і він не має права залишати країну.

Роналдіньо виступав за «Греміо», «Парі Сен-Жермен», «Барселону», «Мілан», «Фламенго», «Атлетіко Мінейро», «Керетаро» і «Флуміненсе». Він є чемпіоном світу 2002 року.