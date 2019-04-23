Легендарний Ронні О'Салліван програв любителю в першому раунді чемпіонату світу зі снукеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ятикратний чемпіон світу зазнав сенсаційної поразки

Знаменитий англійський снукерист Ронні О'Салліван сенсаційно програв у першому раунді чемпіонату світу 2019, який стартував в Шеффілді. Після першого ж матчу він вибув з турніру, поступившись співвітчизнику Джеймсу Кехіллу з рахунком 8:10.

Кехілл став першим любителем, який пробився до другого раунду цих змагань. У матчі 1/8 фіналу Джеймс зіграє зі Стівеном Магуайром.



Ронні О'Салліван п'ять разів ставав чемпіоном світу зі снукеру (2001, 2004, 2008, 2012 і 2013), сім разів вигравав Мастерс (1995, 2005, 2007, 2009 2014 року, 2016 і 2017) і ще сім разів був чемпіоном Великобританії ( 1993, 1997, 2001, 2007, 2014 2017 і 2018).

Він є першим гравцем в історії снукера, які заробили більше 10 млн фунтів призовими, а також досяг позначки в 1000 сотенних брейків за кар'єру.

Джерело: Sport.ua