Легендарний спринтер Усейн Болт сподівається почати футбольну кар'єру
- Сьогодні, 09:53
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Гравець пройде перегляд в клубі, за який виступає Андрій Ярмоленко
Усейн Болт закінчив з легкою атлетикою, проте не залишає надій стати професійним футболістом.
Раніше 31-річний ямайський бігун часто говорив про свою любов до футболу, а також клубу «Манчестер Юнайтед».
З МЮ поки не виходить, але в березні Болт пройде перегляд в клубі «Боруссія» Дортмунд, за який виступає півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко.
«У березні я планую приїхати на перегляд в «Боруссію». Подивимося, як може скластися моя футбольна кар'єра. Якщо мені скажуть, що є якісь варіанти, то я продовжу наполегливо тренуватися», - сказав він.
«Навіть трохи нервую з цього приводу», - цитує легкоатлета Sunday Express.
Болт завершив кар'єру в середині серпня 2017 року.
Легендарний бігун, серед іншого, виграв дев'ять золотих олімпійських медалей, проте був позбавлений однієї з них (естафета на Іграх-2008 в Пекіні) через те, що його партнер по естафетній четвірці Неста Картер попався на допінгу.
Джерело: sportarena.com