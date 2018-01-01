  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Легендарний спринтер Усейн Болт сподівається почати футбольну кар'єру

    Гравець пройде перегляд в клубі, за який виступає Андрій Ярмоленко
    Усейн Болт закінчив з легкою атлетикою, проте не залишає надій стати професійним футболістом. Раніше 31-річний ямайський бігун часто говорив про свою любов до футболу, а також клубу «Манчестер Юнайтед». З МЮ поки не виходить, але в березні Болт пройде перегляд в клубі «Боруссія» Дортмунд, за який виступає півзахисник
    • Сьогодні, 09:53
    • Розсилка
    Усейн Болт. Фото: Getty images
    Усейн Болт. Фото: Getty images

    Гравець пройде перегляд в клубі, за який виступає Андрій Ярмоленко

    Усейн Болт закінчив з легкою атлетикою, проте не залишає надій стати професійним футболістом.

    Раніше 31-річний ямайський бігун часто говорив про свою любов до футболу, а також клубу «Манчестер Юнайтед».

    З МЮ поки не виходить, але в березні Болт пройде перегляд в клубі «Боруссія» Дортмунд, за який виступає півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко.

    «У березні я планую приїхати на перегляд в «Боруссію». Подивимося, як може скластися моя футбольна кар'єра. Якщо мені скажуть, що є якісь варіанти, то я продовжу наполегливо тренуватися», - сказав він.

    «Навіть трохи нервую з цього приводу», - цитує легкоатлета Sunday Express.

    Болт завершив кар'єру в середині серпня 2017 року.

    Легендарний бігун, серед іншого, виграв дев'ять золотих олімпійських медалей, проте був позбавлений однієї з них (естафета на Іграх-2008 в Пекіні) через те, що його партнер по естафетній четвірці Неста Картер попався на допінгу.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ