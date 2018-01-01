Легендарний спринтер Усейн Болт сподівається почати футбольну кар'єру

Гравець пройде перегляд в клубі, за який виступає Андрій Ярмоленко

Усейн Болт закінчив з легкою атлетикою, проте не залишає надій стати професійним футболістом. Раніше 31-річний ямайський бігун часто говорив про свою любов до футболу, а також клубу «Манчестер Юнайтед». З МЮ поки не виходить, але в березні Болт пройде перегляд в клубі «Боруссія» Дортмунд, за який виступає півзахисник



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Усейн Болт. Фото: Getty images

Гравець пройде перегляд в клубі, за який виступає Андрій Ярмоленко

Усейн Болт закінчив з легкою атлетикою, проте не залишає надій стати професійним футболістом.

Раніше 31-річний ямайський бігун часто говорив про свою любов до футболу, а також клубу «Манчестер Юнайтед».

З МЮ поки не виходить, але в березні Болт пройде перегляд в клубі «Боруссія» Дортмунд, за який виступає півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко.

«У березні я планую приїхати на перегляд в «Боруссію». Подивимося, як може скластися моя футбольна кар'єра. Якщо мені скажуть, що є якісь варіанти, то я продовжу наполегливо тренуватися», - сказав він.

«Навіть трохи нервую з цього приводу», - цитує легкоатлета Sunday Express.

Болт завершив кар'єру в середині серпня 2017 року.

Легендарний бігун, серед іншого, виграв дев'ять золотих олімпійських медалей, проте був позбавлений однієї з них (естафета на Іграх-2008 в Пекіні) через те, що його партнер по естафетній четвірці Неста Картер попався на допінгу.

Джерело: sportarena.com