Легендарний тенісист Федерер встановив історичне досягнення
Роджер Федерер
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Швейцарець зіграв у 1500-му поєдинку одиночного розряду в кар’єрі
Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер встановив історичне досягнення. Він зіграв 1500-й матч одиночного розряду в кар’єрі.
Ювілейним для 38-річного переможця 20-ти турнірів серії Великого шолому став матч першого кола турніру в рідному Базелі проти німця Петера Гойовчика, інформує @TennisTV. Швейцарець переміг - 6:2, 6:1.
Досягнення Федерера не стало унікальним – лише другим в історії. Першим позначку в 1500 одиночних матчів за кар’єру перетнув американець Джиммі Коннорс, який усього зіграв 1556 таких поєдинків.
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