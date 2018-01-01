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    Легендарного Марадону не пустили у США через образу на адресу Трампа

    Дієго обізвав президента США маріонетковою лялькою
    Колишньому нападнику збірної Аргентини з футболу Дієго Марадоні відмовили у візі на в'їзд у США. Пов’язано це з висловлюванням на адресу американського президента Дональда Трампа, стверджує AS з посиланням на слова юриста футболіста Матіаса Морли. За інформацією видання, 57-річний Марадона хотів відправитися у США, щоб відвідати судове
    • Сьогодні, 08:23
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    Дієго Марадона. Фото &laquo;Чемпионат&raquo;
    Дієго Марадона. Фото «Чемпионат»

    Дієго обізвав президента США маріонетковою лялькою

    Колишньому нападнику збірної Аргентини з футболу Дієго Марадоні відмовили у візі на в'їзд у США.

    Пов’язано це з висловлюванням на адресу американського президента Дональда Трампа, стверджує AS з посиланням на слова юриста футболіста Матіаса Морли.

    За інформацією видання, 57-річний Марадона хотів відправитися у США, щоб відвідати судове засідання своєї колишньої дружини, яке пройде у Маямі у березні.

    Однак нещодавно в одному з телеінтерв'ю аргентинець назвав Трампа «чіролітою» - маріонетковою лялькою, слово, яким в Аргентині описують щось незначне або когось незначного.

    «Коли ми були близькі до отримання візи, попереджав Дієго: «Будь ласка, не говори нічого про США», - прокоментував ситуацію Морла.

    У 1994 році США відкликали візу Марадони, коли футболіста підозрювали у вживанні наркотиків.

    Після того випадку Дієго ще жодного разу не відвідував цю країну.

    Нагадаємо, Марадона вимагав заарештувати власну дочку.

    Джерело: championat.com

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