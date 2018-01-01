Легендарного Марадону не пустили у США через образу на адресу Трампа
- Сьогодні, 08:23
-
Розсилка
Дієго обізвав президента США маріонетковою лялькою
Колишньому нападнику збірної Аргентини з футболу Дієго Марадоні відмовили у візі на в'їзд у США.
Пов’язано це з висловлюванням на адресу американського президента Дональда Трампа, стверджує AS з посиланням на слова юриста футболіста Матіаса Морли.
За інформацією видання, 57-річний Марадона хотів відправитися у США, щоб відвідати судове засідання своєї колишньої дружини, яке пройде у Маямі у березні.
Однак нещодавно в одному з телеінтерв'ю аргентинець назвав Трампа «чіролітою» - маріонетковою лялькою, слово, яким в Аргентині описують щось незначне або когось незначного.
«Коли ми були близькі до отримання візи, попереджав Дієго: «Будь ласка, не говори нічого про США», - прокоментував ситуацію Морла.
У 1994 році США відкликали візу Марадони, коли футболіста підозрювали у вживанні наркотиків.
Після того випадку Дієго ще жодного разу не відвідував цю країну.
Нагадаємо, Марадона вимагав заарештувати власну дочку.
Джерело: championat.com