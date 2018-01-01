Легендарного Марадону не пустили у США через образу на адресу Трампа

Дієго обізвав президента США маріонетковою лялькою

Колишньому нападнику збірної Аргентини з футболу Дієго Марадоні відмовили у візі на в'їзд у США. Пов’язано це з висловлюванням на адресу американського президента Дональда Трампа, стверджує AS з посиланням на слова юриста футболіста Матіаса Морли. За інформацією видання, 57-річний Марадона хотів відправитися у США, щоб відвідати судове



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Дієго Марадона. Фото «Чемпионат»

Дієго обізвав президента США маріонетковою лялькою

Колишньому нападнику збірної Аргентини з футболу Дієго Марадоні відмовили у візі на в'їзд у США.

Пов’язано це з висловлюванням на адресу американського президента Дональда Трампа, стверджує AS з посиланням на слова юриста футболіста Матіаса Морли.

За інформацією видання, 57-річний Марадона хотів відправитися у США, щоб відвідати судове засідання своєї колишньої дружини, яке пройде у Маямі у березні.

Однак нещодавно в одному з телеінтерв'ю аргентинець назвав Трампа «чіролітою» - маріонетковою лялькою, слово, яким в Аргентині описують щось незначне або когось незначного.

«Коли ми були близькі до отримання візи, попереджав Дієго: «Будь ласка, не говори нічого про США», - прокоментував ситуацію Морла.

У 1994 році США відкликали візу Марадони, коли футболіста підозрювали у вживанні наркотиків.

Після того випадку Дієго ще жодного разу не відвідував цю країну.

Нагадаємо, Марадона вимагав заарештувати власну дочку.

Джерело: championat.com