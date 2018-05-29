Легендарного українського тренера Кучеревського посмертно нагородили орденом УЄФА «За заслуги»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Кучеревський

Серед українців до того подібною нагородою у 2003 році посмертно був відзначений Валерій Лобановський

Видатний тренер Євген Мефодійович Кучеревський, який трагічно загинув 26 серпня 2006 року, посмертно нагороджений орденом УЄФА «За заслуги».

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Президент УЄФА Александер Чеферін вручив орден онуці тренера Юлії під час XXI Конгресу ФФУ, що пройшов у Києві.

Орден УЄФА «За заслуги» був заснований у 1998 році для нагородження осіб, що зробили вагомий внесок у розвиток європейського футболу.

Рішення про нагородження приймає Виконком УЄФА за клопотанням національних футбольних федерацій.

Серед українців до того подібною нагородою у 2003 році посмертно був відзначений Валерій Лобановський.