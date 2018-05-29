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    Легендарного українського тренера Кучеревського посмертно нагородили орденом УЄФА «За заслуги»

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    Євген Кучеревський - Легендарного українського тренера Кучеревського посмертно нагородили орденом УЄФА «За заслуги»
    Євген Кучеревський

    Серед українців до того подібною нагородою у 2003 році посмертно був відзначений Валерій Лобановський

    Видатний тренер Євген Мефодійович Кучеревський, який трагічно загинув 26 серпня 2006 року, посмертно нагороджений орденом УЄФА «За заслуги».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Президент УЄФА Александер Чеферін вручив орден онуці тренера Юлії під час XXI Конгресу ФФУ, що пройшов у Києві.

    Орден УЄФА «За заслуги» був заснований у 1998 році для нагородження осіб, що зробили вагомий внесок у розвиток європейського футболу.

    Рішення про нагородження приймає Виконком УЄФА за клопотанням національних футбольних федерацій.

    Серед українців до того подібною нагородою у 2003 році посмертно був відзначений Валерій Лобановський.

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