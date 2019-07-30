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    Легендарному Роналдіньо прокуратура заборонила виїжджати з Бразилії

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    Легендарному Роналдіньо прокуратура заборонила виїжджати з Бразилії

    Роналдіньо зобов'язаний заплатити €2,3 млн за нанесення екологічних збитків при будівництві нерухомості в Порту-Алегрі.

    Колишній нападаючий збірної Бразилії і «Барселони» Роналдіньо отримав заборону на виїзд з рідної країни. Як повідомляє Folha de S.Paulo, у екс-футболіста також були заблоковані 57 об'єктів нерухомості через штраф, який його зобов'язала виплатити прокуратура.

    Роналдіньо зобов'язаний заплатити €2,3 млн за нанесення екологічних збитків при будівництві нерухомості в Порту-Алегрі. Раніше бразильцеві звинуватили в тому, що він завдав шкоди лісу і грунту в процесі будівництва.

    Роналдіньо оголосив про завершення професійних виступів на полі в січні минулого року. За свою кар'єру він встиг пограти за такі клуби, як «Греміо», «Парі Сен-Жермен», «Барселона», «Мілан», «Фламенго», «Атлетіко Мінейро», «Керетаро» і «Флуміненсе».

    Роналдінью зіграв 97 ігор за збірну Бразилії, в яких забив 33 м'ячі. Він є володарем Золотого м'яча 2005 року та чемпіоном світу 2002 року.

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