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    Легенді «Динамо» надійшла «листівка щастя» від «Київгазу»

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    За все треба платить - Легенді «Динамо» надійшла «листівка щастя» від «Київгазу»
    За все треба платить
    Instagram Олександра Шовковського

    Олександр Шовковський обурений комунальним свавіллям

    Легендарного голкіпера команди київського «Динамо» та тренера національної збірної з футболу Олександра Шовковського «поставили на счьотчик» київські комунальники.

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    Вони надіслали Шовковському рахунок за газ у розмірі 706 грн 71 копійок. При цьому за словами самого «боржника», йому відімкнули газопостачання ще в 2016 році, з того часу він користується електричною плитою.

    Про своє обурення зірковий тренер повідомив у соцмережах та пообіцяв судитись з державним підприємством.

    У разі програшу в суді футболист міг би продати собаку елітною породи, як то радив нардеп з партії «Слуга Народу» пан Брагар, але, нажаль, у Шовковського замість собаки є папуга та кіт. Тому ситуація наразі виглядає тупіковою.

    Київ тарифи Олександр Шовковський Євгеній Брагар
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