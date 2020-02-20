Легенді «Динамо» надійшла «листівка щастя» від «Київгазу»



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За все треба платить Instagram Олександра Шовковського

Олександр Шовковський обурений комунальним свавіллям

Легендарного голкіпера команди київського «Динамо» та тренера національної збірної з футболу Олександра Шовковського «поставили на счьотчик» київські комунальники.

Вони надіслали Шовковському рахунок за газ у розмірі 706 грн 71 копійок. При цьому за словами самого «боржника», йому відімкнули газопостачання ще в 2016 році, з того часу він користується електричною плитою.

Про своє обурення зірковий тренер повідомив у соцмережах та пообіцяв судитись з державним підприємством.

У разі програшу в суді футболист міг би продати собаку елітною породи, як то радив нардеп з партії «Слуга Народу» пан Брагар, але, нажаль, у Шовковського замість собаки є папуга та кіт. Тому ситуація наразі виглядає тупіковою.