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    Легіонер «Динамо» розповів про бійку з українським півзахисником

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    Жерсон Родрігес - Легіонер «Динамо» розповів про бійку з українським півзахисником
    Жерсон Родрігес
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    Партнерам довелося розбороняти Родрігеса та Буяльського

    Люксембурзький форвард «Динамо» Жерсон Родрігес розповів про взаємини з партнерами по команді. Легіонер пригадав про сутичку з українським півзахисником Віталієм Буяльським на тренуванні.

    «Найкраще взаєморозуміння на полі налагоджено з Вербичем, Кадірі та Буяльським. Навчаю Віталія англійській мові, а він мене – російській та українській. Якось було з ним непорозуміння на полі під час тренування. Партнерам довелося розбороняти нас. Та ми знайшли спільну мову і добре зараз спілкуємося. Проти Циганкова грав у складі збірної Люксембургу, тоді й познайомився з ним», - розповів форвард у інтерв’ю клубному журналу киян.

    Жерсон Родрігес перейшов до «Динамо» в серпні 2019 року.

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