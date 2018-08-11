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    «Легія» не може задовольнити фінансові запити Реброва

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    Сергій Ребров - «Легія» не може задовольнити фінансові запити Реброва
    Сергій Ребров

    Крім Реброва, «Легія» ще розглядає кандидатури нинішнього тренера «Риги» українця Віктора Скрипника

    Екс-тренер «Динамо» Сергій Ребров швидше за все не очолить «Легію».

    Про це повідомив Football Hub польський журналіст Пшемислав Офяра.

    «Легія» дійсно цікавиться Ребровим, але його зарплата є непідйомною для клубу», - повідомив він.

    Крім Реброва, «Легія» ще розглядає кандидатури нинішнього тренера «Риги» українця Віктора Скрипника і португальця Рікарду Са Пінту.

    Нагадаємо, нинішній наставник «Легії» Александар Вукович знаходиться під загрозою звільнення після поразки від люксембурзької команди в кваліфікації Ліги Європи.

    Нагадаємо, попереднім місцем роботи Реброва був аравійський «Аль-Ахлі», який фахівець залишив в квітні нинішнього року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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