«Легія» не може задовольнити фінансові запити Реброва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Ребров

Крім Реброва, «Легія» ще розглядає кандидатури нинішнього тренера «Риги» українця Віктора Скрипника

Екс-тренер «Динамо» Сергій Ребров швидше за все не очолить «Легію».

Про це повідомив Football Hub польський журналіст Пшемислав Офяра.

«Легія» дійсно цікавиться Ребровим, але його зарплата є непідйомною для клубу», - повідомив він.

Крім Реброва, «Легія» ще розглядає кандидатури нинішнього тренера «Риги» українця Віктора Скрипника і португальця Рікарду Са Пінту.

Нагадаємо, нинішній наставник «Легії» Александар Вукович знаходиться під загрозою звільнення після поразки від люксембурзької команди в кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи Реброва був аравійський «Аль-Ахлі», який фахівець залишив в квітні нинішнього року.