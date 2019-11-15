Легкоатлетка Юлія Левченко – про прогрес у результатах, травму і без медальні два метри



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Юлія Левченко задоволена, що досягла стабільності Rud Bull

Одна з найсильніших стрибунок у висоту нашого часу загалом задоволена сезоном-2019

Золото чемпіонату України та молодіжного чемпіонату Європи, друге місце у фіналі Діамантової ліги, новий особистий рекорд і четверте місце на чемпіонаті світу — сезон 2019 року вийшов украй насиченим для стрибунки у висоту Юлії Левченко.

Якщо порівнювати з минулим сезоном, українка зробила крок уперед, додала у стабільності та кілька разів взяла планку на висоті два метри і вище. Водночас вона втратила звання віце-чемпіонки світу, хоча й показала на головному старті сезону результат два метри рівно.

«Для мене літній сезон 2019 року став найдовшим у кар’єрі, закінчився у другій половині жовтня, - каже Юлія в інтерв’ю redbull.com. - У зв’язку з цим було багато інтриги, було цікаво стежити, хто як готуватиметься, яку тактику обере під чемпіонат світу в Досі. Ми з тренеркою (Іриною Пустовойт – прим.) не змінювали підготовку через пізній старт — вирішили не експериментувати. Тобто не починали сезон пізніше, не робили довшою саме тренувальну підготовку, а пішли шляхом набору форми через змагання.

Якщо говорити загалом про сезон, то я дуже задоволена результатами — вдалося показати стабільність. Ми готувалися до двох пікових стартів: молодіжного чемпіонату Європи та дорослого чемпіонату світу. На першому ключовому старті я виграла золото, виконала олімпійський норматив, на другому — фінішувала четвертою.

Так, четверте місце в Досі — прикрість, проте мені вдалося показати конкурентні стрибки, а результати загалом були високі. Це вдруге в історії стрибунка з результатом два метри залишилася без медалі.

Єдиний прикрий момент трапився ще на початку сезону, у травні: у Стокгольмі на змаганнях була дуже погана погода, холодно, і я травмувала спину. Спазмувало м’язи, і я довго виходила з цієї ситуації. Здавалося б, можна було тоді відмовитися від стрибків, але це не в моєму стилі. Тому навіть попри дискомфорт я не знялася зі змагань, а намагалася поєднувати лікування та старти. Вважаю, що потрібно вміти стрибати за будь-яких умов. Тепер уже проблем зі спиною нема, вдалося вилікувати».