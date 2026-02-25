ФІБА оголосила календар Жіночої серії з баскетболу 3х3 на 2026 рік

У сезоні 2026 року Україна братиме участь у Жіночій серії 3х3

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оголосила календар нового сезону Жіночої серії 3х3 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Провідний професійний тур у жіночому 3х3 традиційно збере найсильніші збірні та команди світу, а завершиться фіналом у Шанхаї.

Жіноча збірна України 3х3 минулого сезону зіграла на чотирьох етапах Жіночої серії, тричі виходила до півфіналу та здобула третє місце на етапі в Улан-Баторі. У підсумковому загальному заліку українки посіли 14-те місце.

У 2024 році збірна України завершила сезон на 13-й позиції загального рейтингу – це найкращий підсумковий результат в історії виступів нашої команди в Жіночій серії 3х3.

У сезоні 2026 року Україна також планує участь у Жіночій серії 3х3 та боротиметься за важливі рейтингові очки.

Сезон відкриється 1–2 травня в Ченду (Китай), після чого тур переміститься до Маніли (Філіппіни) та Шанхаю (Китай). Уже в червні на команди чекає насичений відрізок у Європі та Азії – етапи у Відні, Орлеані, Амстердамі, Сумгаїті, Улан-Баторі та Пуатьє.

У липні тур прийматимуть Марсель, Марбелья, Баку та Батам, а в серпні — Токіо, Сінгапур, Sea Breeze, Бордо, Бангкок, Дебрецен і Такасакі. Сезон завершиться 5–6 вересня фіналом у Шанхаї, де найкращі команди розіграють титул переможця серії.

ФІБА також повідомила, що перелік етапів може бути розширений найближчими тижнями.

Календар Жіночої серії 3х3 2026:

Травень

Ченду (Китай) – 1–2 травня

Маніла (Філіппіни) – 7–8 травня

Шанхай (Китай) – 16–17 травня

Червень

Відень (Австрія) – 12–14 червня

Орлеан (Франція) – 16–17 червня

Амстердам (Нідерланди) – 19–21 червня

Сумгаїт (Азербайджан) – 20–21 червня

Улан-Батор (Монголія) – 25–26 червня

Пуатьє (Франція) – 26–27 червня

Липень

Марсель (Франція) – 3–4 липня

Марбелья (Іспанія) – 9–10 липня

Баку (Азербайджан) – 18–19 липня

Батам (Індонезія) – 23–24 липня

Серпень

Токіо (Японія) – 1–2 серпня

Сінгапур – 13–14 серпня

Сі Бріз (Азербайджан) – 15–16 серпня

Бордо (Франція) – 19–20 серпня

Бангкок (Таїланд) – 22–23 серпня

Дебрецен (Угорщина) – 27–28 серпня

Такасакі (Японія) – 29–30 серпня

Фінал

Шанхай Final 2026 – 5–6 вересня

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0