«Запрошую вас до України». Гераскевич знову потролив пропагандиста Шарія

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Шарій у своїх соцмережах присвятив кілька десятків дописів Гераскевичу
фото: Getty Images

Гераскевич вже не вперше глузує з Шарія

Скелетоніст Владислав Гераскевич у соцмережі Х вчергове потролив проросійського пропагандиста Анатолія Шарія. Про це інформує «Главком».

Що Гераскевича відповів Шарію

Пропагандист Анатолій Шарій у своїх соціальних мережах протягом останніх днів присвятив кілька десятків дописів Владиславу Гераскевичу. Зокрема, він згадував про кошти, які скелетоніст нібито не передав родинам загиблих спортсменів.

«Пане Шаріку, запрошую вас до України. Разом передамо допомогу родинам загиблих спортсменів. Як вам така пропозиція?», – відповів Гераскевич Шарію у соцмережі Х.

Однак, пропагандист не відповів на пропозицію скелетоніста.

Вирок Шарію у справі про державну зраду: що відомо

Вінницький міський суд визнав винним у держзраді Шарія, який нині переховується в Іспанії.

Шарію заочно присудили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, зокрема і його каналів.

У 2023 році СБУ повідомила Анатолію Шарію підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він брав участь у підготовці та поширенні постановчих відеороликів, де військові збройних формувань РФ допитують українських полонених.

«Змонтовані» сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником п’ятої служби ФСБ Косенком М. Ю., а комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, з 2019 року Анатолій Шарій фактично проживає в Іспанії, звідки «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».

Кримінальна справа проти Шарія щодо розбещення неповнолітніх

Українські правоохоронці поновили кримінальну справу проти проросійського блогера та політика Анатолія Шарія щодо розбещення неповнолітніх. Про це у своєму ефірі у 2022 році розповів правозахисник Марк Фейгін.

Фейгін також показав відповідь на запит від Національної поліції, де йдеться про поновлення справи, а також витяг з ЄРДР.

«Проти Шарія буквально на днях поновили кримінальну справу за статтею 156 ККУ «Розбещення неповнолітніх». Національна поліція України, а саме – Оболонський відділок веде активне розслідування», – зазначив Фейгін. Дані було внесено до ЄРДР 29 червня 2022 року.

Історія з ймовірною педофілією Шарія триває з 2017 року. Так, сестра Шарія та мешканка Нідерландів Олена Манченко звинуватила його у педофілії. Вона в інтерв'ю розповіла, що, коли брат жив у Нідерландах, в квартирі іноді залишалися діти подруг. І одного разу, коли вдома були лише діти і Анатолій, він нібито пропонував одному з них сфотографуватися у білизні.

Нагадаємо, Гераскевич вже не вперше глузує з пропагандиста Шарія.

