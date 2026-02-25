Головна Спорт Новини
Анчелотті ухвалив рішення щодо виклику Неймара до збірної Бразилії

Анчелотті ухвалив рішення щодо виклику Неймара до збірної Бразилії
На Неймара в збірній Бразилії поки не розраховують
фото: Reuters

Пентакампеони світу через місяць зіграють два контрольні поєдинки

Головний тренер національної команди Бразилії Карло Анчелотті не викликатиме нападника бразильського «Сантоса» Неймара на прийдешні матчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Італійський фахівець вирішив, що ветеран перебуває у неналежній фізичній формі. Зірковий футболіст лише нещодавно повернувся на поле. У грудні йому прооперували травмоване коліно.

У рамках підготовки до Мундіалю 2026 року Бразилія 26 березня зійдеться у товариському матчі зі збірною Франції. Натомість на 1 квітня запланований спаринг із Хорватією. На чемпіонаті світу суперниками «селесао» будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.

У сезоні-2026 Неймар зіграв лише два поєдинки в чемпіонаті штату Пауліста, в яких відзначився результативною передачею. Контракт нападника із «Сантосом» розрахований до кінця року. Сам він припустив завершення кар'єри в разі невиклику до збірної на ЧС-2026.

До слова, чемпіон світу-1994 Ромаріо приголомшив фанатів фізичною формою у 60 років. У мережі завірусилося відео з дозвіллям культового бомбардира. Він запалив на пляжі під час поєдинку з футволею.

Тим часом колишній півзахисник збірної Бразилії Філіппе Коутінью неочікувано призупинив кар'єру через психологічні проблеми. Рішенню хавбека передував конфлікт із вболівальниками «Васко да Гама». Вони освистали ветерана після одного з поєдинків.

