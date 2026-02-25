Головна Спорт Новини
Українські тенісистки синхронно вибили двох росіянок в Антальї

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Українські тенісистки синхронно вибили двох росіянок в Антальї
Олександра Олійникова отримала перший номер посіву в Туреччині
фото: Reuters

Сховатися під нейтральним прапором і стягом Узбекистану в суперниць не вийшло

Українки Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова здолали перший раунд «челленджера» в турецькій Антальї. Про це повідомляє «Главком».

Перша сіяна на турнірі Олійникова в трьох сетах розібралася з Поліною Кудермєтовою. Уродженка Москви в грудні торік почала представляти Узбекистан. Українська тенісистка програла їй першу партію (1:6).

Утім, сповна Олійникова реабілітувалася в двох наступних. У другому сеті українці вистачило двох брейків – на початку та під кінець партії, щоб зрівняти рахунок (6:2). А в третьому вона після обміну брейками ще раз узяла подачу Кудерметової та закрила матч (6:3).

Трохи за іншим сценарієм склав поєдинок Калініної проти Алєвтіни Ібрагімової. Українка дотиснула росіянку на чужій подачі в десятому геймі першого сету (6:4). Та, однак, взялася чинити опір у наступній партії (4:6).

А от у вирішальному сеті на корті домінувала Калініна. Вона дозволила Ібрагімовій набрати лише очко та з двома брейками оперативно відправила «нейтралку» додому (6:1).

У другому колі змагань Олійникова зустрінеться з угоркою Амаріссою К’ярою Тот. Натомість наступною суперницею Калініної стане третя українка на турнірі – Катаріна Завацька. Обидва поєдинки заплановані на 26 лютого.

Напередодні російський тенісист Марк Кауфман отримав дискваліфікацію через порушення антикорупційних правил. Спершу він намагався оскаржити бан за приховування інформації. Однак, згодом перестав виходити на зв'язок із ревізорами та залишатиметься поза кортом.

Нагадаємо, американка Серена Вільямс отримала дозвіл на повернення до змагань. Вона відбула шість місяців у пулі тестування на допінг, тож тепер у будь-який момент може повернутися на корт. 44-річна легенда зачохлила ракетку ще в 2022 році після US Open.

