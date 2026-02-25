Головна Спорт Новини
Трамп відмовився віддавати золоту медаль хокеїсту українського походження

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Трамп відмовився віддавати золоту медаль хокеїсту українського походження
Меттью Ткачук був одним з кількох хокеїстів українського походження, які грали у фіналі Олімпіади
фото: Special Assistant to the President and Communications Advisor Margo Martin

Меттью Ткачук «пошкодував» про свою пропозицію одягнути медаль президенту США

У вівторок, 24 лютого 2026 року, під час того, як чоловіча збірна США з хокею відвідала Білий дім після своєї історичної перемоги над Канадою у фіналі Олімпійських ігор у Мілані, трапився кумедний інцидент. Про це повідомляє «Главком».

Жартівливий жест від Трампа

Під час зустрічі в Овальному кабінеті зірка «Флориди Пантерз» Меттью Ткачук запропонував Президенту США приміряти свою золоту нагороду, на що той охоче погодився. Одягнувши медаль на шию, Трамп жартома заявив: «Я її не віддам», викликавши сміх у присутніх. Президент додав, що ніколи не думав, що колись носитиме таку нагороду, а Ткачук у відповідь дотепно запропонував обміняти золото на одну з президентських ручок зі столу. У підсумку американський президент таки повернув нагороду. 

Візит хокеїстів відбувся безпосередньо перед щорічним зверненням президента до Конгресу «Про стан справ у державі», на яке Трамп особисто запросив команду. Попри те, що поїздка до Вашингтона викликала хвилю критики з боку політичних опонентів президента, самі гравці наголосили на патріотичному значенні події. Джек Г'юз у коментарі журналістам зазначив, що можливість зустрітися з президентом – це шанс, який випадає раз у житті. «Все так політизовано, але ми – атлети. Ми пишаємося тим, що представляли США, і незалежно від поглядів, ми суперщасливі бути в Білому домі як американці», – підкреслив Г'юз.

Тріумф збірної США в Мілані став особливим завдяки перемозі над Канадою в овертаймі у фінальний день Ігор. Ця перемога повернула американцям статус хокейної наддержави, що і стало причиною особливої уваги з боку Дональда Трампа. Після офіційної частини в Овальному кабінеті гравці провели час, фотографуючись у коридорах Білого дому та біля легендарного столу Resolute, демонструючи свої нагороди та насолоджуючись статусом національних героїв перед вечірнім виступом президента в Капітолії.

Відмова від зустрічі з боку жіночої команди

Цікаво, що візит чоловічої команди відбувся на тлі демаршу жіночої збірної США з хокею. Хоча американки також здобули золоті нагороди на Олімпіаді 2026 у Мілані, вони офіційно відмовилися від запрошення до Білого дому. Такий розкол у реакціях чемпіонів підкреслив неоднозначне ставлення спортивної спільноти до чинної адміністрації, проте для Ткачука, Ларкіна, Г'юза та інших представників чоловічої команди візит став можливістю ще раз відсвяткувати свою перемогу в самому серці американської столиці.

Нагадаємо, що двоє хокеїстів із українським корінням виграли золото Олімпійських ігор. Перемогу над канадцями у фіналі (2:1 ОТ) кували відразу двоє хокеїстів із українським корінням. Ідеться про братів Бреді та Меттью Ткачуків.

