Тренер «Реала» відреагував на покарання кривдника Вінісіуса

Антон Федорців
Антон Федорців
Тренер «Реала» відреагував на покарання кривдника Вінісіуса
Альваро Арбелоа підтримав дискваліфікацію Джанлуки Престіанні
фото: Reuters

Фахівець задоволений розвитком подій після расистського скандалу

Керманич мадридського «Реала» Альваро Арбелоа прокоментував рішення УЄФА дискваліфікувати на один матч вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Напередодні УЄФА винесла перше покарання за мотивами конфлікту. За попереднім аналізом сутички між футболістами «Бенфіки» та «Реала» бан отримав півзахисника лісабонців Престіанні. Його усунули щонайменше на матч-відповідь попереднього раунду плей-офф.

«У роздягальні ми це не обговорювали, але я залишаються при думці, що це можливість нанести удар расизму. УЄФА завжди підтримувала цю боротьбу, тож тепер вона має шанс досягнути значних результатів», – заявив Арбелоа.

Під час першого поєдинку Вінісіус звинуватив Престіанні в расизмі. Бразилець заявив арбітру, що суперник обізвав його «мавпою». Водночас окремі джерела наполягають, що насправді образа Престіанні була не расистською, а гомофобною.

Президент «Бенфіки» Руй Кошта підтримав аргентинця після рішення УЄФА. Функціонер переконаний, що футболіст «орлів» не робив расистських зауважень. Він запевнив Престіанні в повній довірі з боку керівництва клубу.

Раніше головний тренер «Бенфіки» Жозе Моурінью розібрав скандал у першому поєдинку з «Реалом». «Особливий» уник прямого звинувачення Вінісіуса в наклепі. Водночас поміж слів фахівець натякнув на те, що Престіанні не ображав бразильця на расистському ґрунті.

