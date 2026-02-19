Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер
Дисциплінарний комітет розібрав поведінку керманича іменитого іспанського клубу
Головний тренер «Севільї» Матіас Алмейда дискваліфікований на 7 матчів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.
У минулому турі чемпіонату Іспанії аргентинець отримав червону картку після конфлікту з арбітрами. Оскільки фахівець надто бурхливо відреагував на рішення суддівської бригади, то наразився на додаткові санкції.
Функціонери розібрали поведінку Алмейди на молекули. Зрештою, він отримав покарання за кожну провину:
- за неповагу та нехтування арбітром – три поєдинки,
- за висловлені суддівській бригаді протести – два матчі,
- за відмову негайно покинути технічну зону після вилучення – один матч,
- за поведінку, що порушує громадський порядок (копнув пляшку з водою) – один матч.
Як наслідок, головний тренер андалусійців зможе повернутися на тренерську лаву аж у середині квітня. Наразі «Севілья» йде в середині турнірної таблиці Ла Ліги, набравши 26 очок за 24 тури. Алмейда очолив команду в міжсезоння.
