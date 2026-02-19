Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер

Матіас Алмейда спостерігатиме матчі своїх підопічних на відстані

Дисциплінарний комітет розібрав поведінку керманича іменитого іспанського клубу

Головний тренер «Севільї» Матіас Алмейда дискваліфікований на 7 матчів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.

У минулому турі чемпіонату Іспанії аргентинець отримав червону картку після конфлікту з арбітрами. Оскільки фахівець надто бурхливо відреагував на рішення суддівської бригади, то наразився на додаткові санкції.

Функціонери розібрали поведінку Алмейди на молекули. Зрештою, він отримав покарання за кожну провину:

за неповагу та нехтування арбітром – три поєдинки,

за висловлені суддівській бригаді протести – два матчі,

за відмову негайно покинути технічну зону після вилучення – один матч,

за поведінку, що порушує громадський порядок (копнув пляшку з водою) – один матч.

Як наслідок, головний тренер андалусійців зможе повернутися на тренерську лаву аж у середині квітня. Наразі «Севілья» йде в середині турнірної таблиці Ла Ліги, набравши 26 очок за 24 тури. Алмейда очолив команду в міжсезоння.

До слова, тренер суперника збірної України несподівано знайшов собі ще одне місце праці. Майкл О'Ніл паралельно з роботою на чолі збірної Північної Ірландії тренуватиме англійський «Блекберн». Гранд Прем'єр-ліги в середині 90-х наразі бореться за збереження прописки в Чемпіоншипі.

Нагадаємо, тимчасовий тренер англійського «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік завоював перший приз на посаді. Він був визнаний найкращим тренером місяця. Під його керівництвом у січні манкуніанці набрали дев'ять очок у трьох турах.