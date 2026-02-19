Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер
Матіас Алмейда спостерігатиме матчі своїх підопічних на відстані
фото: ФК «Севілья»

Дисциплінарний комітет розібрав поведінку керманича іменитого іспанського клубу

Головний тренер «Севільї» Матіас Алмейда дискваліфікований на 7 матчів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.

У минулому турі чемпіонату Іспанії аргентинець отримав червону картку після конфлікту з арбітрами. Оскільки фахівець надто бурхливо відреагував на рішення суддівської бригади, то наразився на додаткові санкції.

Функціонери розібрали поведінку Алмейди на молекули. Зрештою, він отримав покарання за кожну провину:

  • за неповагу та нехтування арбітром – три поєдинки,
  • за висловлені суддівській бригаді протести – два матчі,
  • за відмову негайно покинути технічну зону після вилучення – один матч,
  • за поведінку, що порушує громадський порядок (копнув пляшку з водою) – один матч.

Як наслідок, головний тренер андалусійців зможе повернутися на тренерську лаву аж у середині квітня. Наразі «Севілья» йде в середині турнірної таблиці Ла Ліги, набравши 26 очок за 24 тури. Алмейда очолив команду в міжсезоння.

До слова, тренер суперника збірної України несподівано знайшов собі ще одне місце праці. Майкл О'Ніл паралельно з роботою на чолі збірної Північної Ірландії тренуватиме англійський «Блекберн». Гранд Прем'єр-ліги в середині 90-х наразі бореться за збереження прописки в Чемпіоншипі.

Нагадаємо, тимчасовий тренер англійського «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік завоював перший приз на посаді. Він був визнаний найкращим тренером місяця. Під його керівництвом у січні манкуніанці набрали дев'ять очок у трьох турах.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Севілья»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жоан Лапорта пішов, щоб повернутися
Лапорта пішов із посади президента «Барселони»
9 лютого, 18:12
Роберт Левандовскі може круто змінити життя
Клуб МЛС зробив бомбардира «Барселони» трансферною ціллю
10 лютого, 14:26
Джуд Беллінгем не допоможе «Реалу» щонайменше в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період
11 лютого, 13:58
УЄФА переміг «Реал» у битві за футбольне майбутнє
«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
11 лютого, 17:29
Рональд Араухо викараскався з депресивного стану
Віцекапітан «Барселони» поділився досвідом подолання депресії
11 лютого, 18:34
Олександр Сапутін опинився на радарах зарубіжних клубів
Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»
12 лютого, 17:02

Новини

Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію в товариській грі
Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію в товариській грі
Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер
Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер
У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді
У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді
«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua