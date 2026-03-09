Головна Спорт Новини
Бразильські гранди отримали 23 червоні картки за бійку в хокейному стилі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Бразильські команди переплутали футбол із бойовими мистецтвами
фото: Pera Photo Press

Фінал чемпіонату штату Мінейро завершився грандіозною сутичкою між двома командами

Бразильські «Крузейро» та «Атлетіко Мінейро» заробили 23 вилучення на двох за підсумками очного поєдинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Інцидент стався у фіналі штату Мінейро. На останній хвилині зустрічі нападник «Крузейро» Крістіан врізався в голкіпера «півників» Еверсона, намагаючись зіграти на добиванні. Конфлікт між ними обернувся бійкою «стінка на стінку».

Арбітр зупинив матч на 10 хвилин. Пристрасті вщухли, коли рефері покликав на поле працівників служби безпеки обох грандів і військову поліцію. Згодом фінал дограли без вилучень.

«Лиси» здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол оформив Кайо Жорже. А от після фінального свистка суддя вписав у протокол червоні картки для понад двох десятків футболістів.

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Нагадаємо, раніше ексхавбек збірної Англії Джессі Лінгард перебрався в чемпіонат Бразилії. Він захищатиме кольори «Коріантіанса» з Ріо-де-Жанейро. Контракт із півзахисником тамтешній гранд уклав до кінця року з опцією продовження.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія

