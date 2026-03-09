Бразильські гранди отримали 23 червоні картки за бійку в хокейному стилі

Фінал чемпіонату штату Мінейро завершився грандіозною сутичкою між двома командами

Бразильські «Крузейро» та «Атлетіко Мінейро» заробили 23 вилучення на двох за підсумками очного поєдинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Інцидент стався у фіналі штату Мінейро. На останній хвилині зустрічі нападник «Крузейро» Крістіан врізався в голкіпера «півників» Еверсона, намагаючись зіграти на добиванні. Конфлікт між ними обернувся бійкою «стінка на стінку».

Арбітр зупинив матч на 10 хвилин. Пристрасті вщухли, коли рефері покликав на поле працівників служби безпеки обох грандів і військову поліцію. Згодом фінал дограли без вилучень.

«Лиси» здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол оформив Кайо Жорже. А от після фінального свистка суддя вписав у протокол червоні картки для понад двох десятків футболістів.

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Нагадаємо, раніше ексхавбек збірної Англії Джессі Лінгард перебрався в чемпіонат Бразилії. Він захищатиме кольори «Коріантіанса» з Ріо-де-Жанейро. Контракт із півзахисником тамтешній гранд уклав до кінця року з опцією продовження.