«Лех» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій

Розповідаємо про найцікавіший для українського вболівальника поєдинок третього за рангом єврокубка

Сьогодні, 12 березня 2026 року, польський «Лех» на Міському стадіоні Познані зустрінеться з донецьким «Шахтарем» у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Лех» – «Шахтар»

На 11:15 12 березня 2026 року однозначного лідера симпатій немає, вважають букмекери GGBET. На домашню перемогу «залізничників» закладено коефіцієнт 2,55, а на звитягу команди Арди Турана – кеф 2,78. Імовірність підсумкової нічиєї оцінена балом 3,39. Трохи інша ситуація склалася з проходом у наступний раунд. На путівку в чвертьфінал турніру для «гірників» виставлено кеф 1,59. Натомість на місце в 1/4 фіналу для «Леха» запропоновано коефіцієнт 2,35. Тим часом на тотал менше 1,0 закладено бал 7,34.

Передматчевий стан команд

Познанці в попередньому раунді плейоф здолали фінський КуПС (2:0, 1:0). На виїзді забиті м'ячі оформили хавбек Козубаль і вінгер Ісмаїл. Натомість єдиний гол у домашньому матчі до свого активу записав центрхав Родрігес. На емоціях від виходу в наступний раунд «Лех» влаштував феєрію з ченстоховським «Ракувом» (4:3) у чемпіонаті Польщі. Голи на різний смак оформили Ісхак, Пальма, Міліч і Аньєро. Та далі «залізничники» зазнали двох поразок – вилетіли від «Гурніка» із Забже в Кубку Польщі (0:1) та поступилися «Відзеву» з Лодзі (1:2) в Екстралясі з голом Тордарсона.

«Шахтар» після зимової паузи здобув три перемоги в трьох турах Прем'єр-ліги. Підопічні Турана забили п'ять м'ячів і не пропустили жодного. Та якщо львівські «Карпати» вдалося розгромити (3:0) з хет-триком форварда Траоре, то рівненський «Верес» і «Олександрію» донеччани здолали лише мінімально. Голами відзначилися оборонець Бондар і той же нападник Траоре. «Гірники» вийшли в одноосібні лідери УПЛ.

Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетнулися вперше. Проте, обидва колективи мають досвід поєдинків проти представників української Прем'єр-ліги та польської Екстракляси відповідно. Наприклад, «Лех» у кваліфікації Ліги Європи 2010/11 вибив «Дніпро». Познанці спершу мінімально перемогли на виїзді. А от удома «залізничники» обійшлися без голів, але й не пропустили та рушили турнірною сіткою далі.

Натомість «гірники» зіграли три поєдинки проти варшавської «Легії». Перше побачення з польським грандом припало на кваліфікацію Ліги чемпіонів у сезоні 2006/07. Тоді «Шахтар» здобув дві перемоги (1:0, 3:2). Реванш варшавські «армійці» взяли нещодавно. Жереб звів команди в основному раунді Ліги конференцій. Туран випустив на жовтневий поєдинок напіврезервний склад і прогадав. Гол Мейрелліша підсолодив гіркоту поразки від «Легії» (1:2).

Де дивитися матч «Лех» – «Шахтар»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».