Світоліна продовжує перемагати на турнірі WTA 1000: з ким зіграє Еліна в 1/4 фіналу

Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Індіан-Веллсі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Індіан-Веллсі. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку 1/8 фіналу українка зустрічалася з представницею Чехії Катержиною Синяковою.

Як пройшов поєдинок

Перший сет Світоліна виграла з переконливою перевагою – 6:1. У другій партії за рахунку 1:1 Синякова вирішила припинити боротьбу та знялася з матчу.

WTA 1000. Індіан-Веллс, 1/8 фіналу

Катержина Синякова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна, 9) 1:6, 1:1 – відмова

У матчі за вихід до півфіналу Світоліна зіграє проти другої ракетки світу – Іги Швьонтек.

Нагадаємо, Катержина Синякова у третьому колі перемогла прихильницю диктатора Володимира Путіна Мірру Андрєєву.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA) відсторонило від змагань та оштрафувало російську тенісистку Алану Туаєву за порушення Тенісної антикорупційної програми (TACP).

Туаєва отримала дискваліфікацію терміном на три роки і дев'ять місяців. Також вона має виплатити штраф у розмірі $30 тис. ($21 тис. з яких умовно).

Туаєва визнала порушення правил ITIA. Вона взяла участь у двох договірних матчах у 2023 та 2024 роках. Спортсменка відмовилася від права додаткового слухання незалежним спеціалістом.