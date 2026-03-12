Борець Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на Чемпіонаті Європи

Під час церемонії нагородження Костюк зійшов з п'єдесталу та повернувся спиною да прапора країни-агресора

Український борець Артур Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на п'єдесталі першості Європи з вільної боротьби серед спортсменів віком до 23 років. Про це повідомляє «Главком».

Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг. Перемогу у цій ваговій категорії здобув росіянин Бозігіт Ісламгерєєв.

Під час церемонії нагородження Костюк зійшов з п'єдесталу та повернувся спиною да прапора країни-агресора.

Перший віцепрезидент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Георгій Брюсов заявив, що звернувся до технічного делегата Міжнародної федерації боротьби (UWW) Теодора Хамакоса з вимогою дати оцінку вчинку українця.

У січні 2026 року бюро UWW ухвалило рішення допустити російських спортсменів у віці до 23 років до міжнародних змагань із прапором та гімном країни-агресора.

Чемпіонат Європи U23 у сербському Зренянині є першим змаганням з 2021 року, на якому російські борці виступають із національною символікою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.