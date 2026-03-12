Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Борець Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Борець Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на Чемпіонаті Європи
Під час церемонії нагородження Костюк зійшов з п'єдесталу та повернувся спиною да прапора країни-агресора

Костюк став бронзовим призером Чемпіонату Європи U23 у ваговій категорії до 86 кг

Український борець Артур Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на п'єдесталі першості Європи з вільної боротьби серед спортсменів віком до 23 років. Про це повідомляє «Главком».

Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг. Перемогу у цій ваговій категорії здобув росіянин Бозігіт Ісламгерєєв.

Під час церемонії нагородження Костюк зійшов з п'єдесталу та повернувся спиною да прапора країни-агресора.

Перший віцепрезидент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Георгій Брюсов заявив, що звернувся до технічного делегата Міжнародної федерації боротьби (UWW) Теодора Хамакоса з вимогою дати оцінку вчинку українця.

У січні 2026 року бюро UWW ухвалило рішення допустити російських спортсменів у віці до 23 років до міжнародних змагань із прапором та гімном країни-агресора.

Чемпіонат Європи U23 у сербському Зренянині є першим змаганням з 2021 року, на якому російські борці виступають із національною символікою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: вільна боротьба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німецькі спортсмени (ліворуч) не зняли шапки під час виконання гімну РФ
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Вчора, 12:42
IMGA, яку очолює Бубка, дозволила спортсменам з РФ виступати із національною символікою на World Masters Games
Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород
10 березня, 13:19
Україна перемогла Литву 30:29
Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу
5 березня, 17:49
Маргус Тсахкна назвав рішення МПК щодо форми збірної України «жахливим»
Глава МЗС Естонії розкритикував заборону форми з мапою України на Паралімпіаді
3 березня, 15:46
Четвертий рік поспіль наші шпажистки в трійці найсильніших кадетських команд Європи
Три нагороди здобули українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи
23 лютого, 18:21
Естонський суспільний мовник засуджує нормалізацію дій держав-агресорів через спорт та олімпійський рух
Естонія не транслюватиме змагання за участі росіян і білорусів на Паралімпіаді
18 лютого, 20:18
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
16 лютого, 19:28
Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим
«Росіяни всюди виступатимуть». Одіозний функціонер з РФ розповів про зустріч з очільницею МОК
13 лютого, 15:12
Реакція Михайла Гераскевича (ліворуч) на дискваліфікацію Владислава
Михайло Гераскевич: Якщо у керівників МОК є честь – вони мають негайно подати у відставку
12 лютого, 12:18

Новини

Скелетоніст Лавренюк здобув два золота юніорського Чемпіонату світу
Скелетоніст Лавренюк здобув два золота юніорського Чемпіонату світу
Японська боксерка прихопила прапорець України на церемонію зважування
Японська боксерка прихопила прапорець України на церемонію зважування
Паралімпійський комітет прокоментував інформацію про тиск на Україну під час Паралімпіади
Паралімпійський комітет прокоментував інформацію про тиск на Україну під час Паралімпіади
Борець Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на Чемпіонаті Європи
Борець Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на Чемпіонаті Європи
«Лех» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Лех» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій
Світоліна продовжує перемагати на турнірі WTA 1000: з ким зіграє Еліна в 1/4 фіналу
Світоліна продовжує перемагати на турнірі WTA 1000: з ким зіграє Еліна в 1/4 фіналу

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua